MFI with 2 Moving Averages mf
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « MFI et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans correction.
- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.
- L'indicateur « MFI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur MFI.
- L'indicateur permet d'anticiper les changements de tendance.
- Le paramétrage de cet indicateur est très simple et il peut être utilisé sur n'importe quelle période.
- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont indiquées sur les images.
- Conditions du signal d'achat :
(1)- Croisement ascendant de la moyenne mobile rapide (MM) lente (MM)
(2)- La ligne rouge du MFI est au-dessus de la MM rapide (MM)
(3)- La ligne rouge se rapproche de la ligne jaune (MM)
(4)- Rebond ascendant de la ligne rouge (MM)
(5)- Formation d'un crochet d'achat : ouvrez une transaction ici
(6)- Important : utilisez uniquement le premier crochet après le croisement des MM. (7) Inversement pour les transactions de vente (voir images).
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.