MFI with 2 Moving Averages mf

Indicateur Crypto_Forex « MFI et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans correction.





- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.

- L'indicateur « MFI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'oscillateur MFI.

- L'indicateur permet d'anticiper les changements de tendance.

- Le paramétrage de cet indicateur est très simple et il peut être utilisé sur n'importe quelle période.

- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont indiquées sur les images.

- Conditions du signal d'achat :

(1)- Croisement ascendant de la moyenne mobile rapide (MM) lente (MM)

(2)- La ligne rouge du MFI est au-dessus de la MM rapide (MM)

(3)- La ligne rouge se rapproche de la ligne jaune (MM)

(4)- Rebond ascendant de la ligne rouge (MM)

(5)- Formation d'un crochet d'achat : ouvrez une transaction ici

(6)- Important : utilisez uniquement le premier crochet après le croisement des MM. (7) Inversement pour les transactions de vente (voir images).





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.