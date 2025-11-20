Smart Risk Manager Mini 4
- Indicateurs
- Amirhossein Bakhtiari
- Version: 1.21
Smart Risk Manager Mini – Outil gratuit de calcul de lot directement sur le graphique
Smart Risk Manager Mini est la version gratuite et simplifiée de la gamme Smart Risk Manager. Il vous aide à calculer la taille de position sur les paires Forex grâce à un simple mouvement de glisser-déposer sur le graphique.
Il suffit de faire glisser la souris sur le graphique, et l’indicateur affichera le lot recommandé selon votre RiskUSD. Petit, rapide et facile à utiliser.
✨ Fonctionnalités
- ✔️ Mesure du lot en glissant directement sur le graphique
- ✔️ Ultra léger — pas de panneaux, interface propre
- ✔️ Fonctionne parfaitement sur la majorité des paires Forex
- ✔️ Outil gratuit idéal pour la gestion basique du risque
⚠️ Limitations (Version Mini)
- ❌ Fonctionne uniquement sur les paires Forex. Pour l’or, indices, etc., un message s’affiche et aucun calcul n’est effectué.
- ❌ Affiche seulement le Lot Size (pas Direction / Distance).
- ❌ Version gratuite Mini avec une limite de 31 utilisations.
Si vous avez besoin de la direction (Buy/Sell), de la distance en points, d’une utilisation illimitée et d’un support multi-symboles complet, consultez Smart Risk Manager Pro.
📌 Comment utiliser
- Attachez Smart Risk Manager Mini à un graphique Forex (ex: EURUSD, GBPJPY).
- Définissez votre RiskUSD.
- Activez le bouton ON/OFF en haut à droite.
- Cliquez et maintenez à votre niveau d’entrée potentiel.
- Glissez jusqu’à votre stop-loss et relâchez.
- L’indicateur affichera :
- Lots: taille de lot recommandée.
Désactivez-le pour masquer l’étiquette et garder un graphique propre.
🎯 Entrées
- RiskUSD — risque en dollars par trade.
🌟 Comparaison Mini vs Pro
|Fonction
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Glisser pour mesurer
|✔️ Oui
|✔️ Oui (amélioré)
|Calcul du lot
|✔️ Oui
|✔️ Oui (plus précis)
|Direction (Buy/Sell)
|❌ Non
|✔️ Oui
|Distance en points
|❌ Non
|✔️ Oui
|Symboles supportés
|Forex uniquement
|Tous (Forex, Or, Indices, Crypto)
|Limite d’utilisation
|31 utilisations
|Illimitée
|Interface utilisateur
|1 étiquette compacte
|3 étiquettes : Dir / Dis / Lots
|Idéal pour
|Utilisateurs débutants / gratuits
|Traders professionnels
Commencez avec Mini — passez à Pro lorsque vous aurez besoin de plus de puissance.