Smart Risk Manager Mini 4

Smart Risk Manager Mini – Outil gratuit de calcul de lot directement sur le graphique

Smart Risk Manager Mini est la version gratuite et simplifiée de la gamme Smart Risk Manager. Il vous aide à calculer la taille de position sur les paires Forex grâce à un simple mouvement de glisser-déposer sur le graphique.

Il suffit de faire glisser la souris sur le graphique, et l’indicateur affichera le lot recommandé selon votre RiskUSD. Petit, rapide et facile à utiliser.

✨ Fonctionnalités

✔️ Mesure du lot en glissant directement sur le graphique

✔️ Ultra léger — pas de panneaux, interface propre

✔️ Fonctionne parfaitement sur la majorité des paires Forex

✔️ Outil gratuit idéal pour la gestion basique du risque

⚠️ Limitations (Version Mini)

❌ Fonctionne uniquement sur les paires Forex . Pour l’or, indices, etc., un message s’affiche et aucun calcul n’est effectué.

. Pour l’or, indices, etc., un message s’affiche et aucun calcul n’est effectué. ❌ Affiche seulement le Lot Size (pas Direction / Distance).

(pas Direction / Distance). ❌ Version gratuite Mini avec une limite de 31 utilisations.

Si vous avez besoin de la direction (Buy/Sell), de la distance en points, d’une utilisation illimitée et d’un support multi-symboles complet, consultez Smart Risk Manager Pro.

📌 Comment utiliser

Attachez Smart Risk Manager Mini à un graphique Forex (ex: EURUSD, GBPJPY). Définissez votre RiskUSD. Activez le bouton ON/OFF en haut à droite. Cliquez et maintenez à votre niveau d’entrée potentiel. Glissez jusqu’à votre stop-loss et relâchez. L’indicateur affichera : Lots: taille de lot recommandée.

Désactivez-le pour masquer l’étiquette et garder un graphique propre.

🎯 Entrées

RiskUSD — risque en dollars par trade.

🌟 Comparaison Mini vs Pro

Fonction Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Glisser pour mesurer ✔️ Oui ✔️ Oui (amélioré) Calcul du lot ✔️ Oui ✔️ Oui (plus précis) Direction (Buy/Sell) ❌ Non ✔️ Oui Distance en points ❌ Non ✔️ Oui Symboles supportés Forex uniquement Tous (Forex, Or, Indices, Crypto) Limite d’utilisation 31 utilisations Illimitée Interface utilisateur 1 étiquette compacte 3 étiquettes : Dir / Dis / Lots Idéal pour Utilisateurs débutants / gratuits Traders professionnels

Commencez avec Mini — passez à Pro lorsque vous aurez besoin de plus de puissance.