Fibonacci Alerts

Fibonacci alerts es un indicador que envia una alerta y una notificacion al celular cuando el precio llega a un nivel de fibonacci, es posible escoger el nivel donde se activara la alerta.  funciona en todos los mercados y en todas las temporalidades.  

 -Funciona en todos los mercados y temporalidades.

- Se puede poner en varios graficos al mismo tiempo.

- Se puede seleccionar el nivel de fibonacci.

- Envia alertas .

- Envia notificaciones al  telefono celular.

Produits recommandés
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
Aliens dougkang de moviles
Cesar Juan Flores Navarro
Indicateurs
Tomamos 5 medios móviles las unimos en una la cual suavizamos y volvemos a suavizar, resultando un mega suavizador de medios móviles suavizadas. Indicador de mql5 funciona en cualquier broker y para todos los tiempos, siendo el mas optimo el de 5, 15 a mas. Funciona mejor en grupo consigo misma osea poner uno de 14 y otro de 50 y 400,, así se observa mejor su desempeño.
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicateurs
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indicateurs
Powerful Alerts at Every Moving Average Crossover! Overview: CrossMaster PRO is a professional indicator designed to detect and notify you of precise crossover points between two customizable moving averages. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor — this tool will give you the clarity and timing you need to enter and exit the market with confidence . Features:  Detects both bullish and bearish MA crossovers in real-time  Sends push notifications , pop-up alerts , and scre
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicateurs
Unlock instant clarity in your charts! This indicator automatically draws the key levels where price has reacted or broken recently, giving you objective support and resistance zones without manual lines. Just attach it to your chart and watch the previous highs and lows appear for each timeframe. What does each line mean? Previous Month High ‣ Highest price recorded in the previous monthly period. Previous Month Low ‣ Lowest price recorded in the previous monthly period. Previous Week High ‣
Magic Vwap Key Levels
TitanScalper
Indicateurs
Professional VWAP Trading System with Advanced Signal Detection Transform your trading with the most comprehensive VWAP indicator available for MetaTrader 5. Magic VWAP Key Levels Pro combines multiple timeframe analysis, intelligent signal detection, and professional-grade visualization to give you the edge in modern markets. CORE FEATURES: Multi-Timeframe VWAP Analysis Session, Weekly, and Monthly VWAP calculations Previous 10-day VWAP support/resistance Dynamic anchor periods (Session/Week/Mo
SMC Market Blueprint
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
SMC Market Blueprint Institutional Market Structure Analyzer Based on Smart Money and ICT Concepts Overview SMC Market Blueprint is a comprehensive institutional-grade indicator designed to decode the true structure of the market using Smart Money Concepts (SMC) and ICT (Inner Circle Trader) methodology. It maps the internal market framework — identifying structure shifts, liquidity zones, and order flow transitions across multiple timeframes — giving traders a clear blueprint of how institution
Boom Rocket
Cairo Neto Sergio Ndava
Experts
This Expert Advisor is designed exclusively for trading the Boom market on the 1-minute timeframe. It operates solely in the sell direction, focusing on precise exits at specific moments in time. Unlike typical signal bots, this EA doesn’t generate buy/sell alerts but executes trades based on a well-defined strategy to take advantage of price movements during market pullbacks. Key Features: Works exclusively for Boom market : The EA is tailored for Boom markets and functions only on the Boom as
Four Bands
Leonid Basis
Indicateurs
Optimistic trader may enter the market when the price crosses the Aqua line. More reliable entry will be when the price crosses the Blue line. When the price comes back and crosses the Red line you can open a position in the course of price movements.
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Swing Master Auto Pro – Adaptive Swing High/Low Detector Turn Market Swings Into Smart Entries! No more manual tuning — Swing Master Auto Pro automatically adjusts its sensitivity based on your timeframe . Whether you trade fast M1 scalps or long-term D1 setups, this indicator intelligently adapts to deliver accurate swing highs and lows , perfectly balanced for each chart. Key Features Automatic Timeframe Optimization – Forget manual tweaking! The indicator automatically sets the ideal Swing
Trend is real
Ivan Simonika
Indicateurs
Despite the apparent simplicity of the indicator, inside it has complex analytical algorithms with which the system determines the moments of inputs. The indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore, the Trend Revers indicator will display only the trend line and entry points, that is, displays the entry points to the
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie. Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui s
DrawFibonacci MT5
Kazuya Yamaoka
Indicateurs
Fibonacci automatically draws Fibonacci retracement, Because Fibonacci automatically draws Fibonacci retracement, you can know at a glance the price to buy at a push or sell back. Therefore, you can trade in favorable conditions in a trending market. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made
Gann Swing Calculations Methods
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
WD Gann Swing Trading & Market Calculation Mathematics: Decoding the Master's Geometric Approach to Market Prediction Introduction William Delbert Gann (1878-1955) stands as one of the most enigmatic and successful traders in financial history, developing a sophisticated mathematical framework that combined geometry, astronomy, and natural law to predict market movements. His theory was based upon natural geometric shapes and ancient mathematics. Gann theory states that the patterns and angles o
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indicateurs
BluePrint Adaptive Trader - Professional Trading System Advanced Channel Trading System based on our proprietary TrenderFlex PRO algorithm Learn more about TrenderFlex PRO KEY FEATURES • TrenderFlex PRO Channel Technology - Advanced channel calculation based on our proven algorithm • Adaptive Risk Management - Automatic TP/SL calculation based on channel width • Win Rate Statistics - Real-time tracking of TP1, TP2, TP3 success rates • Multi-Timeframe Analysis - Monitor 7 timeframes simultaneou
Santo Oscilator
Gustavo Goncalves
5 (1)
Indicateurs
Oscilador bem próximo que o indicador SANTO mostrado pelo Bo Williams em sua metodologia PhiCube, para mim este indicador ainda é melhor que o próprio SANTO original. Ótimo para entender a força e tendência de movimentos e possíveis divergências. Preço fazendo topo e o SANTO não renovando máxima, tudo indica que teremos uma reversão ou no mínimo um drawback.
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicateurs
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g
Best swing
Winsou Cedric Anicet Kpanou
Indicateurs
-- BEST SWING  -- L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux. L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.5 (4)
Experts
Prix : 606$ -> 808$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Parabolic Sar Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Tableau de bord Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT5 est un outil de trading complet conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’indicateur Parabolic SAR (PSAR). Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques en fonction de leurs stratégies, garantissant une analyse de marché ciblée et efficace. La
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experts
Explosive Breakout Hunter est un Expert Advisor (EA) conçu pour maximiser les profits en capturant des cassures puissantes. Avec un taux de réussite d’environ 50 % et seulement quelques entrées par mois, cet EA privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il attend patiemment les meilleures opportunités et accumule des gains importants de manière régulière. Découvrez le potentiel de cet EA en consultant les résultats des backtests dans les captures d’écran. N’hésitez pas également à essayer la
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicateurs
The indicator determines a special pattern of Joe Dinapoli. It gives very high probability buy and sell signals. Indicator does not repaint. Indicator Usage Buy Signal ''B'' Entry : Market buy order at signal bar close Stop : Low of signal bar Take Profit : First swing high Sell Signal ''S'' Entry : Market sell order at signal bar close Stop : High of signal bar Take Profit : First swing low Indicator Parameters Fast EMA : External Parameter (should be kept as default) Slow EMA: External Param
ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Indicateurs
This Indicator adding power to traditional zigzag indicator. With High-Low numbers in vision it will be easier to estimate change of trend by knowing the depth of each wave. Information including points, pips, percentage%, and #bars can be displayed based on configuration. All information is real-time update. This indicator is especially useful in sideway market to buy low sell high.
OutsideBar and InsideBar
Alexander Josef Zeidler
Indicateurs
This indicator shows OutsideBars (OB) and InsideBars(IB) in the chart in candle form. The colors of the candles can be set individually. Also different colors for bearish and bullish IBs or OBs are possible. In addition, the color of the wicks or Outlines can also be set. OutsideBars and InsideBars often show good zones for support or resistance. See the Screenshot for some examples.
Sapphire Strat Maker
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experts
Sapphire Strat Maker  is an EA builder (Expert Advisor Builder or Strategy Maker) designed to make the creation of trading strategies easier . The goal is to provide the most intuitive, functional and fast environment to test and execute new strategies. Check out the free version here - Sapphire Strat Maker Alt . Also, check out the Emerald EA Builder : an easier to use EA builder, with a few more functionalities (trailing stop, limit orders, etc.). With this Expert Advisor you can create thousa
Super Scanner
Li Wei Huang
Indicateurs
【Super Scanner】Indicator Introduction : The color of the Super Scanner which is green and climbing up means that the price trend is going up.The color of the Super Scanner is red and going down means that the price trend is going down. It is very simple to use it to judge the market trend! What's even better is that the open parameters of the indicators allow investors to adjust. You can adjust【Super Scanner】according to your needs. Adjust it faster to be closer to short-term market fluctuatio
GuardianTrader Bot
Pedram Feizmirza
Experts
Guardian Trader est un Expert Advisor avancé de suivi de tendance conçu pour repérer les premières opportunités de repli sur les marchés tendanciels. Bâti autour d'un système de gestion de l'argent de qualité professionnelle, il offre une croissance durable, des résultats cohérents et une protection robuste de votre capital de trading. Entrées de tendance précises Guardian Trader identifie les tendances du marché et n'exécute des trades qu'aux points de pullback les plus optimaux, maximisant la
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Indicateurs
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
Asia London New York Session Kill Zone Mt5
Rahul Shrikrishna Dani
Indicateurs
Session Kill zones with panel for quick changes. Asia Killzone London Killzone New York Killzone London Close Killzone In this indicator GMT+2 timings are used that are most common among many brokers. read the image attached in the screenshots to know more about sessions adjustments Session timings can be changed according to your broker timings and day light savings. Thank you :) Always open to feedback and criticism if it helps me provide you more value. - Rahul  My other indicators you may l
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (75)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (46)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicateurs
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse du marché en temps réel, développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Nous avons développé Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière plus systématique et claire, dans le but d’accroître l’efficacité du trading et d’assurer la durabilité à long terme de leur stratégie. Cet outil est développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il anal
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (1)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (97)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (4)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (25)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicateurs
Tout simplement, vous pouvez commencer à trader lorsque le mouvement des chiffres blancs — appelés « pips » — commence à apparaître à côté de la bougie actuelle. Les « pips » blancs indiquent qu’un ordre d’achat ou de vente est actuellement actif et évolue dans la bonne direction, comme le montre leur couleur blanche. Lorsque le mouvement des pips blancs s’arrête et devient vert statique, cela signale la fin de la dynamique en cours. La couleur verte des chiffres représente le profit total réal
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.22 (23)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
4.67 (12)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
TPTSyncX
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée. 3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail Fini la surcharge de graphiques. Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais. Compatible avec toutes les devises, crypto-monnai
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (10)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (54)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicateurs
SuperScalp Pro  — Scalpeur Supertrend hybride SuperScalp Pro étend le concept classique de Supertrend pour en faire un outil hybride de scalping, conçu pour des configurations court à moyen terme sur plusieurs unités de temps (M1–H1). L’indicateur combine une bande Supertrend visuellement intuitive avec plusieurs métriques de confirmation optionnelles afin de fournir des entrées à haute probabilité tout en gardant une gestion du risque simple : les niveaux de stop loss et take profit sont calcul
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
Achetez TREND PRO maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de tendance avancé Pour recevoir, écrivez en messages privés. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en d
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicateurs
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicateurs
Présentation du   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandeliers en barres col
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Achetez RFI LEVELS maintenant et obtenez gratuitement un autre indicateur de niveaux avancés Pour recevoir, écrivez en messages privés. INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 Fonctions principales : Affiche les zones actives des vendeurs et des acheteurs ! L'indicateur affiche tous les niveaux/zones de première impulsion corrects pour les achats et les ventes. Lorsque ces niveaux/zones sont activés, là où commence la recherche de points d'entrée, ils changent de couleur et
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (4)
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
IX Power MT5
Daniel Stein
4.9 (10)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
Plus de l'auteur
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (2)
Indicateurs
Day Direction Scanner est un indicateur qui utilise la direction du chandelier actuel sur les périodes de 1 jour, 4 heures, 1 heure, 15 minutes et 5 minutes pour déterminer la direction du marché. Lorsque tous les chandeliers convergent dans une même direction, l'indicateur indique si la journée est haussière ou baissière, ou s'il n'y a pas de direction claire. Il est utile pour se faire une idée facile de la direction du marché au cours de la journée. Fonctionnalités :   - Fonctionne sur tout
FREE
Pin Bar Tracker
Efren Hernandez Partida
Indicateurs
Le Pin Bar Tracker est un indicateur conçu pour détecter les motifs de Pin Bar dans les graphiques des devises, de l'or et du bitcoin sur n'importe quelle période. Il inclut un outil qui calcule automatiquement le ratio risque/récompense, le lotage et les points potentiels de stop loss et take profit. Caractéristiques : -Fonctionne sur n'importe quelle période - Calcule automatiquement les lotages -Montre les niveaux de stop loss et take profit -Envoie une alerte lorsqu'il détecte un Pin Bar
FREE
Ichimoku Alerts
Efren Hernandez Partida
Indicateurs
Ichimoku Alerts est un indicateur qui identifie les opportunités de marché grâce à l'indicateur Ichimoku. Il détecte quatre types de signaux. Lorsqu'une figure de retournement apparaît sur la ligne Tenkansen ou Kijunsen, et que les deux lignes sont orientées à la hausse ou à la baisse, l'indicateur envoie une alerte et génère un outil de gestion des risques qui calcule automatiquement la taille de la position ainsi que les niveaux potentiels de stop-loss et de take-profit. Si le signal se forme
Trend Signal Tracker
Efren Hernandez Partida
Experts
Trend Signal Tracker est un outil de trading automatisé qui suit les tendances à l'aide d'une moyenne mobile et d'un oscillateur stochastique, en tenant compte de la volatilité grâce à l'indicateur ATR. Lorsqu'un croisement de l'oscillateur stochastique est détecté dans le sens de la tendance, un ordre est passé au marché. Configuré pour la paire EUR/USD sur une unité de temps de 5 minutes, il est également compatible avec tous les marchés. Fonctionnalités : - Fonctionne avec toutes les paire
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis