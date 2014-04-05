Fibonacci alerts es un indicador que envia una alerta y una notificacion al celular cuando el precio llega a un nivel de fibonacci, es posible escoger el nivel donde se activara la alerta. funciona en todos los mercados y en todas las temporalidades.

-Funciona en todos los mercados y temporalidades.

- Se puede poner en varios graficos al mismo tiempo.

- Se puede seleccionar el nivel de fibonacci.

- Envia alertas .

- Envia notificaciones al telefono celular.

