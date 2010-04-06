Balance and Equity Display mw

Ce produit est gratuit et vous pouvez l'utiliser selon vos besoins !





J'apprécie également vos commentaires positifs ! Merci beaucoup !





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :





Indicateur Crypto_Forex « Affichage du solde et des capitaux propres » pour MT4, un excellent outil de trading auxiliaire.





- Cet indicateur affiche le solde et les capitaux propres actuels du compte.

- Les valeurs peuvent être affichées dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

- Il est également possible de configurer la couleur et la taille de la police.

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.