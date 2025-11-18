Us30EA
- Experts
- Thomas Pascal Bedel
- Version: 3.51
- Mise à jour: 18 novembre 2025
- Activations: 5
US30EA - Expert Advisor Multi-Confirmations pour US30
Description
US30EA est un Expert Advisor complet pour trader l'indice Dow Jones (US30) sur MetaTrader 5. Il utilise un système propriétaire à 4 niveaux de confirmation pour filtrer les signaux et réduire les faux positifs.
Pourquoi choisir US30EA ?
Analyse Multi-Couches
Le système ne prend position que lorsque 4 conditions indépendantes sont alignées simultanément. Cette approche sélective évite les entrées impulsives et favorise des trades mieux structurés.
Gestion de Position Professionnelle
- Trailing Stop à 2 niveaux progressifs pour protéger les gains
- Division automatique en 2 positions : une pour sécuriser, une pour laisser courir
- Stop-loss et take-profit en pourcentage du prix
- Lot automatique adapté à la taille du compte
Contrôle du Risque Intégré
- Limite de pertes journalières (arrêt automatique après X pertes)
- Limite de gains journalières (optionnel)
- Fermeture automatique le vendredi soir
- Filtre horaire personnalisable
- Vérification des fonds avant chaque ordre
- Drawdown maîtrisé, compatible avec les exigences des prop trading firms
Flexibilité Totale
Plus de 30 paramètres ajustables pour adapter l'EA à votre style :
- Timeframes multiples
- Niveaux de SL/TP personnalisables
- Heures de trading
- Mode split order ou classique
Caractéristiques Techniques
- Code optimisé MQL5 natif
- Compatible comptes Netting et Hedging
- Notifications push en temps réel
- Journalisation détaillée des opérations
- Aucune DLL externe requise
Public Cible
Cet Expert Advisor est conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la finance :
- Hedge Funds et fonds d'investissement
- Family Offices
- Sociétés de gestion d'actifs
- Prop Trading Firms
- Traders professionnels gérant des capitaux significatifs
Services Complémentaires
Sur demande, développement d'algorithmes personnalisés pour d'autres indices (NASDAQ, S&P 500, DAX, CAC 40) ou actifs spécifiques.
Recommandation
- Symbole : US30, DJ30, ou équivalent selon votre broker avec paramètre d'entrer spécifique dans les propriété.
Avertissement
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures. Ce produit s'adresse à des investisseurs avertis disposant des connaissances nécessaires pour évaluer les risques liés au trading algorithmique.