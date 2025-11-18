US30EA - Expert Advisor Multi-Confirmations pour US30

Description

US30EA est un Expert Advisor complet pour trader l'indice Dow Jones (US30) sur MetaTrader 5. Il utilise un système propriétaire à 4 niveaux de confirmation pour filtrer les signaux et réduire les faux positifs.

Pourquoi choisir US30EA ?

Analyse Multi-Couches

Le système ne prend position que lorsque 4 conditions indépendantes sont alignées simultanément. Cette approche sélective évite les entrées impulsives et favorise des trades mieux structurés.

Gestion de Position Professionnelle

Trailing Stop à 2 niveaux progressifs pour protéger les gains

Division automatique en 2 positions : une pour sécuriser, une pour laisser courir

Stop-loss et take-profit en pourcentage du prix

Lot automatique adapté à la taille du compte

Contrôle du Risque Intégré

Limite de pertes journalières (arrêt automatique après X pertes)

Limite de gains journalières (optionnel)

Fermeture automatique le vendredi soir

Filtre horaire personnalisable

Vérification des fonds avant chaque ordre

Drawdown maîtrisé, compatible avec les exigences des prop trading firms

Flexibilité Totale

Plus de 30 paramètres ajustables pour adapter l'EA à votre style :

Timeframes multiples

Niveaux de SL/TP personnalisables

Heures de trading

Mode split order ou classique

Caractéristiques Techniques

Code optimisé MQL5 natif

Compatible comptes Netting et Hedging

Notifications push en temps réel

Journalisation détaillée des opérations

Aucune DLL externe requise

Public Cible

Cet Expert Advisor est conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la finance :

Hedge Funds et fonds d'investissement

Family Offices

Sociétés de gestion d'actifs

Prop Trading Firms

Traders professionnels gérant des capitaux significatifs

Services Complémentaires

Sur demande, développement d'algorithmes personnalisés pour d'autres indices (NASDAQ, S&P 500, DAX, CAC 40) ou actifs spécifiques.

Recommandation

Symbole : US30, DJ30, ou équivalent selon votre broker avec paramètre d'entrer spécifique dans les propriété.

Avertissement

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures. Ce produit s'adresse à des investisseurs avertis disposant des connaissances nécessaires pour évaluer les risques liés au trading algorithmique.