Deal Manager MT5
- Utilitaires
- Tuomas Tirroniemi
- Version: 1.10
- Mise à jour: 19 novembre 2025
- Activations: 5
Fonctions de commande
Achat / Vente
-
Ouvre une nouvelle position d'achat ou de vente.
-
Le stop-loss est calculé automatiquement à l'aide de la distance basée sur l'ATR.
-
La taille du lot est directement extraite du champ de saisie de la taille du lot.
Ajouter un achat / Ajouter une vente
-
Ouvre une position d'achat ou de vente supplémentaire en utilisant la taille de lot choisie.
-
Copie les ordres stop-loss et take-profit des positions existantes sur le même symbole, si disponibles.
Boutons d'entrée basés sur le risque (%)
% Achat / % Vente
-
Ouvre une position en utilisant une distance de stop-loss basée sur l'ATR.
-
La taille du lot est calculée automatiquement afin que le risque de la position corresponde au pourcentage de risque sélectionné.
-
Le nombre saisi dans le champ « taille du lot » représente le pourcentage de risque prévu , et non la taille du lot.
-
La taille du lot est arrondie aux incréments pris en charge par le courtier.
Contrôles de la taille des lots
-
Les boutons + / - permettent d'ajuster la taille du lot étape par étape.
-
La taille du lot peut également être saisie manuellement pour des modifications rapides.
Fermer les fonctions
Toutes les actions de clôture n'affectent que le symbole graphique actuel :
-
Tout fermer – ferme toutes les positions.
-
Fermer les positions d'achat – ferme toutes les positions d'achat.
-
Clôture des positions de vente – ferme toutes les positions de vente.
Fonction de seuil de rentabilité
La fonction Seuil de rentabilité déplace le stop-loss des positions ouvertes à leur prix de seuil de rentabilité.
-
Les positions d'achat et de vente sont traitées comme des groupes distincts.
Fonction Trailstop
La fonction Trailstop ajuste les niveaux de stop-loss en fonction de la valeur ATR actuelle.
-
La valeur ATR est visible sur le graphique.
-
Le stop-loss est mis à jour au prix ATR actuel uniquement si le nouveau niveau améliore le stop-loss existant .
-
Les positions d'achat et de vente sont traitées séparément.
-
Cette action est ponctuelle : le stop-loss est mis à jour une seule fois par pression sur le bouton.
Paramètres ATR
-
La période ATR, le multiplicateur et les autres paramètres peuvent être configurés librement.
-
Les paramètres ATR affectent directement le placement du stop-loss des boutons Achat, Vente et % de risque.
Dispositifs de protection contre les risques
Mode de limite de perte quotidienne maximale
-
Fonctionne de manière similaire aux règles de drawdown quotidien des sociétés de trading pour compte propre.
-
Les transactions sont bloquées une fois la limite de perte quotidienne atteinte.
-
Réinitialisation automatique au début de chaque journée serveur/courtier.
Mode de réduction des pertes
-
Ferme immédiatement toutes les positions si un seuil de perte totale prédéfini est atteint.
-
Utile dans les environnements à contrôle des risques stricts.
Les deux modes sont entièrement personnalisables.
Outils de graphiques visuels
Deal Manager propose plusieurs superpositions visuelles utiles sur le graphique :
Ligne de prix
-
Une ligne en temps réel indiquant le prix actuel du marché.
Compte à rebours des bougies
-
Affiche le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle.
Niveaux de stop-loss basés sur l'ATR
-
Affiche visuellement les niveaux de stop-loss dérivés de l'ATR pour une consultation facile.
Indicateur de dispersion
-
La ligne de prix affiche l'écart actuel, permettant d'éviter les entrées en période d'écart élevé.