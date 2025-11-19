Deal Manager MT5

Fonctions de commande



Achat / Vente

Ouvre une nouvelle position d'achat ou de vente.

Le stop-loss est calculé automatiquement à l'aide de la distance basée sur l'ATR.

La taille du lot est directement extraite du champ de saisie de la taille du lot.

Ajouter un achat / Ajouter une vente

Ouvre une position d'achat ou de vente supplémentaire en utilisant la taille de lot choisie.

Copie les ordres stop-loss et take-profit des positions existantes sur le même symbole, si disponibles.





Boutons d'entrée basés sur le risque (%)

% Achat / % Vente

Ouvre une position en utilisant une distance de stop-loss basée sur l'ATR.

La taille du lot est calculée automatiquement afin que le risque de la position corresponde au pourcentage de risque sélectionné.

Le nombre saisi dans le champ « taille du lot » représente le pourcentage de risque prévu , et non la taille du lot.

La taille du lot est arrondie aux incréments pris en charge par le courtier.





Contrôles de la taille des lots

Les boutons + / - permettent d'ajuster la taille du lot étape par étape.

La taille du lot peut également être saisie manuellement pour des modifications rapides.





Fermer les fonctions

Toutes les actions de clôture n'affectent que le symbole graphique actuel :

Tout fermer – ferme toutes les positions.

Fermer les positions d'achat – ferme toutes les positions d'achat.

Clôture des positions de vente – ferme toutes les positions de vente.





Fonction de seuil de rentabilité

La fonction Seuil de rentabilité déplace le stop-loss des positions ouvertes à leur prix de seuil de rentabilité.

Les positions d'achat et de vente sont traitées comme des groupes distincts.





Fonction Trailstop

La fonction Trailstop ajuste les niveaux de stop-loss en fonction de la valeur ATR actuelle.

La valeur ATR est visible sur le graphique.

Le stop-loss est mis à jour au prix ATR actuel uniquement si le nouveau niveau améliore le stop-loss existant .

Les positions d'achat et de vente sont traitées séparément.

Cette action est ponctuelle : le stop-loss est mis à jour une seule fois par pression sur le bouton.





Paramètres ATR

La période ATR, le multiplicateur et les autres paramètres peuvent être configurés librement.

Les paramètres ATR affectent directement le placement du stop-loss des boutons Achat, Vente et % de risque.





Dispositifs de protection contre les risques

Mode de limite de perte quotidienne maximale

Fonctionne de manière similaire aux règles de drawdown quotidien des sociétés de trading pour compte propre.

Les transactions sont bloquées une fois la limite de perte quotidienne atteinte.

Réinitialisation automatique au début de chaque journée serveur/courtier.

Mode de réduction des pertes

Ferme immédiatement toutes les positions si un seuil de perte totale prédéfini est atteint.

Utile dans les environnements à contrôle des risques stricts.

Les deux modes sont entièrement personnalisables.





Outils de graphiques visuels

Deal Manager propose plusieurs superpositions visuelles utiles sur le graphique :

Ligne de prix

Une ligne en temps réel indiquant le prix actuel du marché.

Compte à rebours des bougies

Affiche le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle.

Niveaux de stop-loss basés sur l'ATR

Affiche visuellement les niveaux de stop-loss dérivés de l'ATR pour une consultation facile.

Indicateur de dispersion