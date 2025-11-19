Deal Manager MT5

Fonctions de commande

Achat / Vente

  • Ouvre une nouvelle position d'achat ou de vente.

  • Le stop-loss est calculé automatiquement à l'aide de la distance basée sur l'ATR.

  • La taille du lot est directement extraite du champ de saisie de la taille du lot.

Ajouter un achat / Ajouter une vente

  • Ouvre une position d'achat ou de vente supplémentaire en utilisant la taille de lot choisie.

  • Copie les ordres stop-loss et take-profit des positions existantes sur le même symbole, si disponibles.


Boutons d'entrée basés sur le risque (%)

% Achat / % Vente

  • Ouvre une position en utilisant une distance de stop-loss basée sur l'ATR.

  • La taille du lot est calculée automatiquement afin que le risque de la position corresponde au pourcentage de risque sélectionné.

  • Le nombre saisi dans le champ « taille du lot » représente le pourcentage de risque prévu , et non la taille du lot.

  • La taille du lot est arrondie aux incréments pris en charge par le courtier.


Contrôles de la taille des lots

  • Les boutons + / - permettent d'ajuster la taille du lot étape par étape.

  • La taille du lot peut également être saisie manuellement pour des modifications rapides.


Fermer les fonctions

Toutes les actions de clôture n'affectent que le symbole graphique actuel :

  • Tout fermer – ferme toutes les positions.

  • Fermer les positions d'achat – ferme toutes les positions d'achat.

  • Clôture des positions de vente – ferme toutes les positions de vente.


Fonction de seuil de rentabilité

La fonction Seuil de rentabilité déplace le stop-loss des positions ouvertes à leur prix de seuil de rentabilité.

  • Les positions d'achat et de vente sont traitées comme des groupes distincts.


Fonction Trailstop

La fonction Trailstop ajuste les niveaux de stop-loss en fonction de la valeur ATR actuelle.

  • La valeur ATR est visible sur le graphique.

  • Le stop-loss est mis à jour au prix ATR actuel uniquement si le nouveau niveau améliore le stop-loss existant .

  • Les positions d'achat et de vente sont traitées séparément.

  • Cette action est ponctuelle : le stop-loss est mis à jour une seule fois par pression sur le bouton.


Paramètres ATR

  • La période ATR, le multiplicateur et les autres paramètres peuvent être configurés librement.

  • Les paramètres ATR affectent directement le placement du stop-loss des boutons Achat, Vente et % de risque.


Dispositifs de protection contre les risques

Mode de limite de perte quotidienne maximale

  • Fonctionne de manière similaire aux règles de drawdown quotidien des sociétés de trading pour compte propre.

  • Les transactions sont bloquées une fois la limite de perte quotidienne atteinte.

  • Réinitialisation automatique au début de chaque journée serveur/courtier.

Mode de réduction des pertes

  • Ferme immédiatement toutes les positions si un seuil de perte totale prédéfini est atteint.

  • Utile dans les environnements à contrôle des risques stricts.

Les deux modes sont entièrement personnalisables.


Outils de graphiques visuels

Deal Manager propose plusieurs superpositions visuelles utiles sur le graphique :

Ligne de prix

  • Une ligne en temps réel indiquant le prix actuel du marché.

Compte à rebours des bougies

  • Affiche le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle.

Niveaux de stop-loss basés sur l'ATR

  • Affiche visuellement les niveaux de stop-loss dérivés de l'ATR pour une consultation facile.

Indicateur de dispersion

  • La ligne de prix affiche l'écart actuel, permettant d'éviter les entrées en période d'écart élevé.

