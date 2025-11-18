Deal Manager MT4

Gestionnaire de transactions – Présentation des fonctionnalités et fonctions des boutons

Deal Manager est un panneau de trading conçu pour simplifier l'exécution des ordres, la gestion des risques et la prise de décision visuelle sur le graphique. Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée de chaque bouton et fonctionnalité inclus dans ce panneau.





Boutons de commande

Achat / Vente

Ouvre une nouvelle position d'achat ou de vente.

Le stop-loss est calculé automatiquement à l'aide de la distance de stop-loss basée sur l'ATR .

La taille du lot est directement extraite du champ de saisie de la taille du lot .

Ajouter un achat / Ajouter une vente

Ouvre une position d'achat ou de vente supplémentaire en utilisant la taille du lot définie dans le champ taille du lot .

Ces boutons copient le stop-loss et le take-profit de la ou des positions actuellement ouvertes sur le même symbole, si de tels niveaux existent .

Boutons basés sur le risque (%)

Les boutons % Achat et % Vente ouvrent une nouvelle position où la distance du stop-loss est basée sur un calcul ATR , tout comme les boutons Achat/Vente classiques.

Toutefois, la taille du lot est calculée automatiquement afin que le risque corresponde au pourcentage de risque souhaité par l'utilisateur.

L'EA utilise la valeur du champ de taille de lot comme pourcentage de risque de référence , et non comme la taille de lot elle-même.

La taille du lot de position est arrondie à la valeur possible la plus proche prise en charge par le courtier.

Contrôles de la taille des lots

Les boutons + et – permettent d'augmenter ou de diminuer la taille du lot par paliers.

Le champ de saisie de la taille du lot accepte également la saisie manuelle pour des ajustements rapides.

Fermer les fonctions

Toutes les fonctions de fermeture n'affectent que le symbole actif du graphique :

Tout fermer – ferme toutes les positions ouvertes sur le symbole actuel.

Fermer les achats – ferme toutes les positions d'achat sur le symbole actuel.

Fermer les ventes – ferme toutes les positions de vente sur le symbole actuel.

Paramètres ATR

Les paramètres ATR (période, multiplicateur, etc.) peuvent être librement ajustés dans les paramètres.

Ces paramètres influencent directement le stop-loss basé sur l'ATR utilisé par les boutons Achat, Vente et %.





Dispositifs de protection contre les risques

Mode de limite de perte quotidienne maximale

Fonctionne de manière similaire aux règles de risque des sociétés de trading pour compte propre.

Si la limite de perte quotidienne est atteinte, le conseiller expert empêche toute transaction supplémentaire.

Inclut une réinitialisation quotidienne automatique au début de chaque journée du courtier/serveur.

Mode de réduction des pertes

Clôture instantanément toutes les transactions si un seuil de perte prédéfini est atteint.

Conçu pour les environnements à contrôle des risques stricts.

Les deux modes sont entièrement personnalisables dans les paramètres.





Outils de graphiques visuels

Deal Manager fournit des outils visuels supplémentaires directement sur le graphique :

Ligne de prix

Un indicateur en temps réel du niveau actuel des prix.

Compte à rebours des bougies

Un minuteur visuel indiquant le temps restant dans la bougie actuelle.

Niveaux de stop-loss basés sur l'ATR

Affiche les niveaux de prix dérivés des paramètres ATR configurés par l'utilisateur

(permet aux traders de voir rapidement où le stop-loss serait placé).

Indicateur de dispersion