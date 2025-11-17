duckyV1 est un Expert Advisor nouvelle génération conçu pour les traders recherchant une performance stable et basée sur les données, sans prise de décision émotionnelle. Reposant sur une structure algorithmique moderne via des réseaux neuronaux, duckyV1 analyse intelligemment les conditions de marché, s'adapte à la volatilité et exécute les ordres en respectant une gestion des risques optimale. Que vous soyez un trader régulier ou à la recherche d'une solution automatisée fiable, duckyV1 offre un équilibre parfait entre performance, sécurité et simplicité d'utilisation.