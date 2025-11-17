Lanareud EA

Parameter Recommendation
Symbol GBPUSD + EURUSD + USDCHF 
Timeframe M15
Minimum Balance $250
Recommended $300+
Broker Type ECN / RAW Spread
Risk per Compounding 0.5–1%
Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control)

    Lanareud EA: A precision-engineered trading system.

    • Pairs: GBPUSD, EURUSD, USDCHF.

    • Focus: Smooth execution, accurate trade management, and dynamic risk control.

    • Result: Reliable, automated performance in all market conditions.

