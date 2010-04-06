Auto SF Pro Scalping EA mz

AUTO SF PRO SCALPING EA - un système de trading multipaires entièrement automatique et sans swap pour MT4 - très sûr et à croissance constante.





Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 fichiers Set_files disponibles pour 7 paires !





Utilisez Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » pour utiliser et tester l'EA.





Caractéristiques principales de l'EA :

- Aucune influence du rollover.

- Pas de swaps.

- Pas de conservation des ordres du vendredi au lundi pour éviter les gaps.

- Techniques de scalping.

- Le système est sécurisé et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre possède son propre SL fixe pour la protection du compte.

- Cet EA est très convivial et convient aussi bien aux professionnels du Forex qu'aux débutants.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4 (suivez simplement la procédure d'installation ci-dessous), puis de laisser votre PC fonctionner ou d'utiliser un VPS.

- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

- Méthode de gestion des intérêts composés intégrée.

- Solde minimum requis pour exécuter le robot : 100 $ seulement.

- Période : M15 seulement.

- Paires de trading : GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des signaux d'entrée en début de séance de trading en Asie.

- Effet de levier du compte : tout effet de levier compris entre 1:30 et 1:2000.

- Gestion des risques : 3 % de risque par transaction (modifiable dans les paramètres) OU lot fixe.

- L'EA dispose d'un affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être situé n'importe où sur le graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite. Installation :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- Ouvrez les graphiques GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD et EURCAD.

- Sélectionnez l'unité de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez un EA à chaque graphique.

- Appliquez le « Set_file » correspondant à l'EA sur chaque graphique (téléchargez tous les Set_files v25.15 dans la section « Commentaires » de la page web de l'EA). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à « true ».

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de laisser MT4 s'exécuter sur votre PC (ou VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier possède un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et vous fournirai les fichiers Set_files correspondants si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.