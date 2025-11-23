Fortuna EA

Fortuna EA

• Développé par 3 traders et 2 développeurs — performant, réaliste et transparent.

 🌐 Site internet | 💬 Contactez-nous

Fortuna EA est un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour offrir performance, sécurité et stabilité. Aucun robot miracle ici : pas de martingale cachée, pas de grid agressif. Seulement une logique robuste, testée sur plusieurs années, totalement adaptable à votre profil et disponible gratuitement.

✅ Sécurité avant tout

• Drawdown maximum observé : 4,8% (en configuration low risk) sur la période 2020–2025.
• Gestion du risque automatisée et aucune stratégie dangereuse intégrée.
• Protection du capital dans toutes les conditions de marché.

📊 Performances réalistes

 Mode conservateur : environ +38% par an.
 Mode agressif : plus de +12 000% selon les paramètres et le niveau de risque choisi.
• Résultats cohérents, basés sur des années de tests rigoureux.

⚙️ Simple et rapide

• Installation en moins d’une minute : attachez l’EA au graphique, chargez le preset, lancez-le.
• Paramètres par défaut optimisés pour EURUSD, sur n’importe quel timeframe.
• Fonctionne avec la majorité des brokers MT5, mais un ECN à faible spread est recommandé.
• Si vos backtests ne correspondent pas aux résultats présentés, contactez-nous : nous vous aiderons à adapter Fortuna à votre broker.

🤝 Accompagnement personnalisé

• N’hésitez pas à nous contacter après installation pour définir vos objectifs et ajuster l’EA à votre profil.
• Chaque trader est unique : nous adaptons Fortuna à votre tolérance au risque et à votre stratégie.
• Notre équipe est disponible 7j/7 pour vous guider, vous conseiller et optimiser vos paramètres.
• Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter.

🔎 Transparence totale

• Plus de 80% des acheteurs de robots MT5 perdent de l’argent en réel, souvent à cause de backtests irréalistes et de stratégies cachées.
• Avec Fortuna EA, aucun chiffre gonflé : uniquement des performances réelles, une approche responsable et une vision long terme.
• Notre priorité : vous aider à faire partie des 20% réellement performants.

© Fortuna — 2025



