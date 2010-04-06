Trend Correction Pro Histogram m

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance Pro » pour MT4, sans repeint !





- L'histogramme de correction de tendance Pro peut être affiché en deux couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière.

- Sept colonnes consécutives de la même couleur indiquent le début d'une nouvelle tendance.

- L'indicateur « Histogramme de correction de tendance Pro » est conçu pour minimiser les pertes et maximiser les profits.

- Il possède un paramètre « Période » qui détermine sa sensibilité.

- Alertes intégrées pour mobile et PC.

- L'indicateur dispose d'un affichage d'informations indiquant le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations (spread et swaps) peut être placé dans n'importe quel coin du graphique.

- L'histogramme de correction de tendance Pro peut être utilisé comme un système de trading simple mais rentable. Voir ci-dessous :





UTILISATION DE L'INDICE :

1) Vérifiez la présence d'au moins sept colonnes consécutives de la même couleur : cela indique le début d'une nouvelle tendance. Par exemple, l'image ci-dessous comporte plus de 7 colonnes bleues.

2) Attendez l'apparition d'une seule colonne de couleur opposée (rouge dans notre exemple), qui redevient bleue immédiatement après. Cela indique une correction de tendance.

3) Ouvrez une position longue dès l'apparition de la colonne bleue, juste après la colonne rouge précédente. Cela signifie que l'ordre a été ouvert dans le sens de la tendance principale après la correction.

4) Définissez un stop loss (SL) et un take profit (TP) (voir images). Le TP doit être au moins trois fois supérieur au SL. Dans ce cas, vous serez rentable même avec un gain de seulement 30 %.

5) Procédez de la même manière pour les ventes (à découvert) (voir images).





