MarketPowerGoldScalper est un scalpeur pour le trading de la paire XAUUSDcheck sur la plateforme MT4 avec une unité de temps D1. Il prend des décisions d'achat et de vente grâce à une méthode mathématique développée par son auteur. MarketPowerGoldScalper ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire : il suffit de définir le StopLoss, le TakeProfit et la taille du lot pour commencer à trader. Par défaut, le StopLoss et le TakeProfit sont fixés à 120. Après chaque achat ou vente, MarketPowerGoldScalper vous avertit par un signal sonore. Il ne prend pas en charge les stratégies de martingale ou de grille. MarketPowerGoldScalper ne trade que la paire XAUUSDcheck. Il requiert une puissance de calcul minimale, car son auteur a privilégié les méthodes mathématiques aux itérations de calcul fastidieuses lors de son développement.