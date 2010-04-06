Sideways Trader EA m
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 26.12
- Activations: 10
SIDEWAYS TRADER EA est un système de trading avancé sur grille à double paire !
Ce robot s'adapte automatiquement aux conditions du marché.
Utilisez les fichiers de configuration v26.12 disponibles dans la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA.
Caractéristiques principales :
- Les points d'entrée et de sortie sont automatiquement ajustés par l'EA en fonction de la volatilité du marché.
- Ce conseiller expert peut gérer simultanément les ordres d'achat et de vente sur chaque paire.
- L'EA peut fonctionner sur 2 paires simultanément ; les fichiers de configuration correspondants sont disponibles dans la section « Commentaires ».
- Le robot construit automatiquement une grille dynamique en fonction de la volatilité.
- Aucune exigence de spread serré : l'EA peut être utilisé sur n'importe quel compte.
- Ce système ne génère pas de commissions inutiles, contrairement à de nombreux scalpeurs ; un compte standard suffit.
- Calcul automatique des lots en fonction du solde du compte.
- Unité de temps : M5.
- Paires de trading : NZDCAD, AUDNZD. - Durée de fonctionnement : L'Expert Advisor (EA) fonctionne 24h/24 et 5j/7.
- L'EA est compatible avec les comptes standard et les comptes cents.
Installation :
- Ouvrez les deux graphiques suivants :
NZDCAD, AUDNZD.
- Sélectionnez l'unité de temps M5 sur chaque graphique.
- Attachez l'Expert Advisor à chaque graphique.
- Appliquez le fichier de configuration (Set_file) correspondant à l'EA (téléchargez tous les fichiers Set_file v26.12 dans la section « Commentaires » de la page web de l'EA).
- Laissez votre ordinateur allumé en permanence (ou utilisez un VPS) pour permettre à l'EA de fonctionner.
IMPORTANT :
- Les paramètres MAGIC d'achat et de vente doivent toujours être différents.
- Les paramètres MAGIC ne doivent pas être similaires sur différentes paires ; utilisez les fichiers Set_file recommandés.
Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.