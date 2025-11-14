Super chart xx
もちろん！taroが見ている「新しいコンパイラーでリコンパイルしてください」という警告について、何が起きているのか・なぜ出るのか・どう対処するかをわかりやすく説明するね。
🧠 なぜ「新しいコンパイラーで再コンパイルしてください」と出るの？
これはMetaTrader 5（MT5）の内部仕様がアップデートされたことで、
古い .ex5 ファイル（＝EAやインジケーターの実行ファイル）が新しい環境と互換性がない可能性があるために出る警告。
主な原因：
- MetaEditorのバージョンが古い状態で .mq5 をコンパイルした
- MQL5の仕様変更（例： MQL5_LICENSE_TYPE → MQL_LICENSE_TYPE ）などで、古い構文が非推奨になった
- MetaTrader本体がアップデートされて、新しいランタイムやセキュリティチェックが導入された
✅ どうすれば解決できる？
1. 最新のMetaEditorを使う
- MetaTrader 5を起動 → メニューから「MetaEditor」を開く
- バージョンが古い場合は、MetaTrader本体をアップデート（自動でMetaEditorも更新される）
2. .mq5 ソースコードを開く
- 自分のEAやインジケーターの .mq5 ファイルをMetaEditorで開く
3. 再コンパイルする
- メニューの「コンパイル」ボタンを押す（または F7キー）
- .ex5 が新しい仕様で再生成される
- 警告が消えて、最新のMT5環境で安定動作するようになる
💡 補足：再コンパイルって何？
|.mq5
|.ex5
- MetaTraderの内部仕様が変わると、古い .ex5 が正しく動かなくなることがある
- → 再コンパイルすることで、最新仕様に合わせた .ex5 を生成できる
🎯 結論
「新しいコンパイラーで再コンパイルしてください」という警告は、
MT5の進化に合わせて、古いEAを最新仕様に対応させるための案内。
taroのEAが安定して動くように、MetaEditorで .mq5 を開いて再コンパイルするだけでOK！
必要なら、複数EAの一括再コンパイル手順や、警告検出スクリプトの設計も一緒に考えられるよ！