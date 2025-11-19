CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Aqui está a tradução profissional para Francês, adequada para a apresentação no mercado MQL5.com, mantendo o foco na tecnologia e no desempenho.

Bienvenue dans l'évolution de l'intelligence artificielle sur MetaTrader 5.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition n'est pas seulement un Expert Advisor ; c'est un moteur de recherche de marché en temps réel. Contrairement aux robots statiques qui utilisent des stratégies fixes, NeuroBoid emploie un algorithme d'Optimisation par Essaim de Particules (PSO - Particle Swarm Optimization) pour s'adapter continuellement aux conditions du marché.

Cette version représente un saut technologique, se concentrant sur la robustesse statistique et la protection du capital grâce à de nouvelles métriques de Score Ajusté au Risque.

Capacité Multi-Actif : Bien que développé principalement pour le trading sur XAUUSD (Or), il s'adapte à tout actif. Grâce à sa particularité de fonctionner avec un PSO basé sur la mémoire et un apprentissage continu, CrossRoad NeuroBoid est capable d'opérer avec succès sur tout actif présentant une bonne volatilité.

Fonctionnalités Clés (Key Features)

Validation Walk-Forward en Temps Réel : Le robot ne se fie pas aveuglément au passé. Il exécute des tests continus sur des fenêtres de données inconnues pour valider si la stratégie reste robuste avant de risquer votre capital.

Fitness Ajustée au Risque (Risk-Adjusted Fitness) : L'optimisation pénalise désormais les stratégies volatiles. L'algorithme recherche le meilleur rendement avec le plus faible Drawdown possible, en simulant les Spreads et le Slippage réels.

Tableau de Bord Professionnel (Dashboard) : Un tout nouveau panneau graphique qui affiche l'état de la tendance, des oscillateurs, la force du signal, la confiance de l'essaim et les données fondamentales du compte.

Lot Dynamique Intelligent : La taille de la position peut augmenter automatiquement en fonction de la "Confiance" du signal (pourcentage d'accord entre les agents Boids).

Stratégie Technique

NeuroBoid v6.4 analyse simultanément 4 dimensions du marché :

Contexte et Tendance : Alignement de plusieurs moyennes mobiles exponentielles (EMA) (9, 15, 50, 100) et SAR Parabolique. Oscillateurs : RSI et Stochastique pour identifier les zones d'épuisement (surachat/survente). Momentum : Analyse avancée du MACD et de l'Histogramme. Retournement : Détection de schémas de probabilité de retournement basés sur l'Action des Prix (Price Action) et les Bandes de Bollinger.

⚙️ Paramètres et Exigences

Unité de Temps Recommandée (Timeframe) : M5 (Par défaut), mais adaptable à M15, H1, H4 et Journalier (D1).

Paires : Optimisé pour les paires avec une bonne volatilité et un spread faible (ex: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

Mode de Fonctionnement : Il est configuré par défaut en mode AGGRESSIVE (Agressif) pour une fréquence de trading plus élevée, mais il possède également les modes Conservative (Conservateur) et Balanced (Équilibré) .

Type de Compte : Les comptes ECN ou Raw Spread sont recommandés pour une meilleure exécution.

🛡️ Gestion des Risques