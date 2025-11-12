Magic Auto TP and SL
- Utilitaires
- Kamel Mokaddes
- Version: 1.0
- Activations: 15
Utilitaire professionnel de gestion de trading automatisée qui définit instantanément le Take Profit (Prise de Profit) et le Stop Loss (Arrêt des Pertes) sur toutes vos transactions, avec des fonctionnalités avancées de point d'équilibre (Breakeven) et de Stop Suiveur (Trailing Stop). Parfait pour les scalpers et les day traders qui souhaitent une gestion des risques mains libres.
Caractéristiques Clés :
⚡ Placement instantané du TP/SL sur toutes les transactions (manuelles ou automatisées)
🎯 Système intelligent de point d'équilibre (Breakeven) – sécurise les profits automatiquement
📈 Stop Suiveur Avancé (Trailing Stop) – suit les trades gagnants de manière dynamique
🔧 Entièrement personnalisable – ajustez tous les paramètres à votre stratégie
✅ Fonctionne sur n'importe quelle unité de temps, symbole et courtier (4/5 chiffres)
🎛️ Activer/désactiver les fonctionnalités de manière indépendante
🔔 Alertes optionnelles pour toutes les modifications de transactions