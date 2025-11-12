Magic Auto TP and SL

Utilitaire professionnel de gestion de trading automatisée qui définit instantanément le Take Profit (Prise de Profit) et le Stop Loss (Arrêt des Pertes) sur toutes vos transactions, avec des fonctionnalités avancées de point d'équilibre (Breakeven) et de Stop Suiveur (Trailing Stop). Parfait pour les scalpers et les day traders qui souhaitent une gestion des risques mains libres.

Caractéristiques Clés :