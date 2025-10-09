Atlas scalper on gold

ATLAS SCALPER POUR L'OR

Trading Automatisé Professionnel pour XAUUSD

🎁 OFFRE À DURÉE LIMITÉE

Accès Gratuit Jusqu'au 1er Juin 2026

Découvrez la puissance du trading professionnel de l'or sans aucun risque ni engagement.

Nous offrons ATLAS SCALPER POUR L'OR complètement gratuit jusqu'au 1er juin 2026. Ce n'est pas un essai avec des fonctionnalités limitées—c'est un accès complet et illimité à notre EA premium. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus qu'une fois que vous verrez les résultats par vous-même, vous comprendrez la véritable valeur de ce que nous avons construit.

Testez-le. Faites-lui confiance. Puis décidez.

Transformez Votre Trading de l'Or

ATLAS SCALPER POUR L'OR n'est pas simplement un autre Expert Advisor—c'est un système de trading éprouvé au combat, spécifiquement conçu pour conquérir le marché XAUUSD. Alors que la plupart des EAs échouent à s'adapter à la volatilité unique de l'or, le nôtre y prospère.

Construit sur des algorithmes avancés et soutenu par des tests rigoureux dans de multiples conditions de marché, cet EA est conçu dans un seul but : transformer les oscillations de prix légendaires de l'or en opportunités de trading cohérentes.

Que vous soyez fatigué des résultats incohérents du trading manuel ou que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille automatisé, ATLAS SCALPER POUR L'OR offre une technologie de trading de niveau institutionnel directement sur votre plateforme MetaTrader.

Pourquoi ATLAS SCALPER POUR L'OR Domine

🎯 Stratégie de Scalping d'Or de Précision

Concentration laser sur les graphiques XAUUSD M5 — Pas un EA forex générique adapté à l'or, mais construit de A à Z spécifiquement à cette fin • Exécution ultra-rapide — Capture les opportunités éphémères que les traders manuels manquent • Algorithmes d'entrée/sortie intelligents — Identifie les configurations à haute probabilité avec une précision chirurgicale • Adaptatif aux conditions du marché — S'ajuste aux environnements latéraux, tendanciels et volatils

🛡️ Gestion des Risques de Grade Militaire

Systèmes de protection multicouches — Votre capital est défendu à tous les niveaux • Dimensionnement dynamique des positions — Ajuste automatiquement la taille des transactions en fonction du capital du compte • Récupération avancée des pertes — Conçu pour rebondir des mouvements défavorables du marché • Résilience testée sous stress — Prouvé capable de survivre à une volatilité extrême et à la manipulation institutionnelle des "baleines" • Ne risque jamais plus que nécessaire — Conservateur par conception, agressif uniquement lorsque les conditions le favorisent

⚙️ Profils de Risque Flexibles : Votre Choix, Votre Contrôle

Choisissez la stratégie qui correspond à votre personnalité de trading :

🟢 Risque Très Faible : Le Gardien du Capital

• Parfait pour les traders conservateurs et les comptes de retraite • Croissance stable et prévisible avec des pertes minimales • Idéal pour ceux qui privilégient le sommeil paisible à l'adrénaline

🟡 Risque Faible : Le Bâtisseur Équilibré

• Équilibre risque-récompense optimal pour la construction de richesse à long terme • Rendements solides sans exposition excessive • Le point idéal pour la plupart des traders professionnels

🟠 Risque Moyen : L'Accélérateur de Croissance

• Potentiel de profit amplifié avec volatilité gérée • Pour les traders recherchant une croissance de compte plus rapide • Équilibre l'ambition avec une gestion prudente des risques

🔴 Risque Élevé : Le Maximiseur de Profits

• Stratégie agressive pour traders expérimentés • Potentiel de rendement maximal pour ceux qui comprennent et acceptent la volatilité • Pas pour les âmes sensibles, mais potentiellement le plus gratifiant

🚀 Configuration Sans Effort

Installation et trading en moins de 5 minutes — Aucune connaissance en programmation requise • Paramètres pré-optimisés — Rentable dès la sortie de la boîte • Sélection du risque en un clic — Choisissez votre profil et laissez l'EA faire le reste • Fonctionne avec n'importe quel courtier — Compatible avec toutes les plateformes MetaTrader 5

Performance Prouvée : Les Chiffres Parlent

Backtest du 2 janvier 2023 au 1er mars 2025 sur la période M5

Niveau de Risque Dépôt Initial Profit Backtest ROI Ce Que Cela Signifie
Risque Élevé €100 €2.070,79 2.071% Transformez €100 en €2.170 — potentiel de croissance explosif
Risque Moyen €100 €4.831,03 4.831% Transformez €100 en €4.931 — performance exceptionnelle
Risque Faible €100 €1.640,95 1.641% Transformez €100 en €1.740 — conservateur mais impressionnant
Risque Très Faible €100 €1.000,10 1.000% Transformez €100 en €1.100 — rendements stables et fiables

💡 Ce Que Ces Résultats Signifient Vraiment

Ce ne sont pas des statistiques soigneusement sélectionnées d'un mois chanceux. C'est plus de deux ans de performance cohérente et systématique à travers de multiples cycles de marché, incluant :

• Annonces économiques majeures • Changements de politique de la Réserve Fédérale • Crises bancaires mondiales • Événements de volatilité extrême • Marchés haussiers et baissiers de l'or

L'EA n'a pas seulement survécu à ces conditions—il y a prospéré.

Important : Les résultats de backtest sont des simulations historiques basées sur des données de marché réelles. Bien que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, elles démontrent la conception robuste de l'EA et le potentiel de profit dans des conditions de marché réelles.

La Vérité Sur le Trading Réel (Que les Autres Ne Vous Diront Pas)

Soyons Honnêtes

Nous pourrions vous promettre des taux de gain de 100% et zéro perte. Mais nous ne le ferons pas. Parce que ce serait un mensonge.

Voici la réalité :

Toutes les transactions ne gagnent pas — Et c'est complètement normal. Le trading professionnel consiste à gagner PLUS que ce que vous perdez, pas à gagner À CHAQUE FOIS.

Les pertes arrivent — Même les meilleurs hedge funds subissent des pertes temporaires. Ce qui compte, c'est la récupération, et ATLAS SCALPER POUR L'OR est conçu pour rebondir plus fort.

Aucune solution miracle n'existe — Quiconque promet des profits garantis sans risque est soit inexpérimenté, soit malhonnête. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre.

La volatilité est votre amie et ennemie — L'or peut fluctuer violemment, surtout lorsque les traders institutionnels effectuent de gros mouvements. Notre EA est spécifiquement conçu pour naviguer ces événements de "baleines" et transformer la volatilité en opportunité.

Ce Qui Nous Rend Différents

Nous avons construit cet EA pour GAGNER DANS LE TEMPS, pas pour vous impressionner avec des promesses irréalistes.

La gestion sophistiquée des risques, les algorithmes adaptatifs et les systèmes de récupération des pertes garantissent que même pendant les périodes difficiles, votre compte est positionné pour revenir à la rentabilité. C'est ainsi que pensent les traders professionnels—et maintenant vous pouvez trader comme eux.

Commencer : Votre Chemin Vers le Trading Automatisé de l'Or

Configuration Rapide (5 Minutes Jusqu'à Votre Premier Trade)

  1. Installez l'EA sur votre plateforme MetaTrader 5
  2. Sélectionnez votre niveau de risque préféré (commencez conservateur, augmentez plus tard)
  3. Attachez au graphique XAUUSD M5
  4. Activez le trading automatique
  5. Surveillez et ajustez à mesure que votre confiance grandit

L'Approche du Trader Intelligent

Commencez avec des tests en démo — Voyez l'EA en action avec zéro risque ✓ Commencez conservateur — Démarrez avec Très Faible ou Faible Risque, puis augmentez à mesure que vous gagnez en confiance ✓ Assurez une capitalisation adéquate — Plus de capital = plus de stabilité et meilleure performance ✓ Faites confiance au système — Évitez la tentation d'intervenir pendant les pertes normales ✓ Surveillez, ne microgérez pas — Vérifiez hebdomadairement, pas toutes les heures ✓ Augmentez intelligemment — À mesure que votre compte grandit, envisagez d'augmenter votre niveau de risque pour une croissance accélérée

Capital de Départ Recommandé

Risque Très Faible : Minimum €100 | Recommandé €250+ • Risque Faible : Minimum €150 | Recommandé €300+ • Risque Moyen : Minimum €200 | Recommandé €500+ • Risque Élevé : Minimum €300 | Recommandé €1.000+

Une capitalisation plus élevée améliore la tolérance aux pertes et la stabilité globale.

Rejoignez la Communauté ATLAS

Soutenez le Développement Continu

Si ATLAS SCALPER POUR L'OR apporte de la valeur à votre trading :

💰 Dons bienvenus via Skrill : kbenazizi@yahoo.com 🛒 OU ACHETEZ NOS AUTRES INDICATEURS 💬 Partagez vos commentaires — Aidez-nous à l'améliorer encore

Votre soutien nous permet de continuer à affiner et développer des outils de trading de pointe.

Vous Souhaitez Personnaliser ou Apprendre ?

Code source disponible pour les développeurs et traders avancés intéressés par :

• Comprendre les algorithmes sous-jacents • Personnaliser les paramètres pour des stratégies spécifiques • Apprendre le développement professionnel d'EA

📧 Contactez-nous à kbenazizi@yahoo.com pour discuter des options de licence.

⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Veuillez Lire et Comprendre Avant de Trader

Le trading comporte un risque substantiel. Le trading de devises étrangères et de métaux précieux, y compris l'or (XAUUSD), peut entraîner des pertes importantes.

Risques Clés à Comprendre :

Risque d'Effet de Levier Élevé : L'effet de levier amplifie à la fois les profits ET les pertes • Pertes Significatives : Surtout à des paramètres de risque plus élevés, les pertes temporaires peuvent être substantielles • Aucun Profit Garanti : Les résultats historiques ne garantissent pas la performance future • Risque de Perte de Capital : Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi • Volatilité du Marché : Les marchés de l'or peuvent connaître des fluctuations de prix extrêmes • Différences de Courtier : Les résultats peuvent varier en fonction des spreads, de l'exécution et de la plateforme

Avant d'Utiliser Cet EA :

✓ Évaluez soigneusement vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque ✓ Comprenez votre situation financière personnelle ✓ Testez d'abord minutieusement sur un compte démo ✓ Envisagez de consulter un conseiller financier qualifié ✓ N'investissez jamais d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ✓ Assurez une capitalisation adéquate pour votre niveau de risque choisi ✓ Acceptez que les pertes font partie du trading

En utilisant ATLAS SCALPER POUR L'OR, vous reconnaissez que vous comprenez pleinement et acceptez ces risques.

Contact & Support

Email : kbenazizi@yahoo.com Dons : kbenazizi@yahoo.com (Skrill) Demandes de Code Source : kbenazizi@yahoo.com

Votre Révolution Trading Commence Ici

ATLAS SCALPER POUR L'OR représente plus qu'un simple Expert Advisor—c'est votre porte d'entrée vers le trading de l'or de niveau professionnel sans la complexité, le stress ou la courbe d'apprentissage abrupte.

La question n'est pas de savoir si le trading automatisé fonctionne. La question est : Utilisez-vous la bonne automatisation ?

Des milliers d'EAs promettent des profits. Peu tiennent leurs promesses. Encore moins sont spécifiquement conçus pour les caractéristiques uniques de l'or. ATLAS SCALPER POUR L'OR est cette exception rare—construit dans un but précis, rigoureusement testé et prouvé à travers de multiples cycles de marché.

Pourquoi Attendre ?

Vous avez jusqu'au 1er juin 2026 pour découvrir cet EA complètement gratuitement. Pas de carte de crédit. Pas d'obligations. Pas de piège.

Testez-le en démo. Exécutez-le en direct. Regardez-le fonctionner.

Puis décidez s'il vaut la peine de l'ajouter à votre arsenal de trading permanent.

Le succès dans le trading n'est pas une question de chance—c'est une question d'avoir les bons outils, une gestion appropriée des risques et la patience de laisser un système éprouvé faire son travail.

Le Choix Vous Appartient

Continuez le trading manuel avec des résultats incohérents, ou tirez parti de l'automatisation de niveau institutionnel conçue spécifiquement pour l'or.

Téléchargez ATLAS SCALPER POUR L'OR aujourd'hui et découvrez à quoi ressemble vraiment le trading automatisé professionnel.

ATLAS SCALPER POUR L'OR — Où la Technologie Rencontre l'Opportunité sur le Marché de l'Or


Produits recommandés
YM RSI Pro EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM RSI PRO EA – Adaptive Momentum Trading System YM RSI Pro EA is an intelligent Expert Advisor that uses the Relative Strength Index (RSI) to identify market reversals and momentum shifts. The system is designed to take advantage of overbought and oversold conditions, executing trades when the RSI indicates potential turning points. This EA adapts dynamically to market volatility, ensuring that each trade follows a logical entry and exit sequence with strict risk management. Key Features Core s
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.43 (47)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4.33 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (9)
Experts
Le EA Go Long met en œuvre une stratégie de trading intraday avancée basée sur le principe du trading quotidien systématique avec de multiples confirmations techniques. Alors que de nombreux traders recherchent des algorithmes complexes, cet EA combine des concepts simples mais efficaces avec une gestion sophistiquée des risques et de multiples filtres techniques. L'EA ouvre des positions à une heure spécifique chaque jour, mais uniquement lorsque les conditions du marché s'alignent avec plusi
FREE
Imperium Mini
Hugo Garcia
5 (1)
Experts
Imperium Core — L’essence du projet Imperium Site officiel : https://imperiumtrading-ai.vercel.app Imperium Core reflète la philosophie et la logique d’un système de trading professionnel développé par notre équipe. Il offre une expérience stable et accessible, permettant de découvrir les mécanismes et la logique du trading algorithmique . Vous trouvez vos profits trop faibles ?  contactez nous :  https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact Pour toute question, vous pouvez nous co
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Maximus MT5 — Automated Trading System Exclusive Maximus MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management principles. The EA operates in a fully automated mode and requires minimal trader intervention. IMPORTANT: All examples, screenshots, and tests are provided for demonstration purposes only. If a particular currency pair shows good results with one broker, this does not mean it will perform the same with others. Each broker has its o
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.54 (13)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (1)
Experts
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experts
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Utilisez cet expert opérationnel dont la stratégie repose essentiellement sur l’indicateur RSI (Relative Strength Index)  ainsi qu’une touche personnelle. D’autres experts gratuits sont disponibles dans mon espace personnel ainsi que des signaux, n’hésitez pas à visiter et à mettre un commentaire, cela me fera plaisir et me donnera envie de proposer du contenu. Les experts actuellement disponibles: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands Lorsque vous utiliserez ce robot en réel, n’hési
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (7)
Experts
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Experts
The strategy is based on the Alligator technical indicator, described by Bill Williams in "Trading Chaos". The system is based on three moving averages (Lips, Teeth and Jaw lines), and oscillators, calculated using the difference between them. The trading signals are generated after crossover of the Alligator lines, depending on trend, determined by order of these lines. In the case of upward trend the Lips line (with minimal period) is the highest, the next is the Teeth line, and the lowest is
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experts
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experts
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experts
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experts
Cette évaluation environnementale se négocie en utilisant les croisements de moyennes mobiles. Il offre des paramètres entièrement personnalisables, des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale et martingale inverse. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Paramètres de moyenne mobile entièreme
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.66 (65)
Experts
Informations importantes ! Notre équipe est divisée par rôles : les développeurs se concentrent sur le développement et les mises à jour, tandis que les modérateurs aident à l'installation et à la configuration de l'EA. Nos modérateurs sont disponibles pour vous aider et répondre à toutes vos questions : Zolia (Taïwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Angleterre) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence art
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (339)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un a
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (41)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec précision et discipline. Quantu
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (36)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (8)
Experts
INFORMATION IMPORTANTE ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois, l
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.88 (34)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Aot
Thi Ngoc Tram Le
5 (6)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Signal en Direct: [Compte Principal] | [Compte Secondaire] | Canal Officiel AOT | Prochain Prix: $299 IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration. AOT MT5 est un Expert Advisor avancé propulsé par l'analyse de sentiment IA et des algorithmes d'Optimisation Adaptative . Développé au cours de plusieurs années de perfectionnement, ce système entièrement au
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Experts
AuriON AI System EA Le trading redéfini par l’intelligence. Important: après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé afin de recevoir votre package d’installation personnalisé et les instructions de configuration. Signal en direct:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offre actuelle : Les 10 prochaines copies sont disponibles à 449 $ , puis le prix passera à 599  $   I. Introduction AuriON est un système de trading cognitif intégrant exécution algorithmique, apprentissage automatique
The ORB Master
Profalgo Limited
4.79 (14)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (486)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   ou  Quantum King  gratuitement !*** Demand
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   Remstone Prime The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoigne
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Experts
Plus que 1 exemplaires disponibles à 599 $ Prochain prix : 699 $ Sans exagération et sans risque inutile. Avec un drawdown minimal : One Man Army est un système de trading multidevises conçu à la fois pour le trading personnel et pour les sociétés de trading Prop. Il suit une stratégie de scalping basée sur les corrections et retournements du marché à court et moyen terme, en opérant au moyen d’ordres à cours limité différés (limit orders). Ce robot de trading ne devine pas la direction du marc
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.29 (35)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.16 (68)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
META i7
Meta Sophie Agapova
Experts
META i7 – Évolution du Trading Intelligent -  Référence technique META i7 est un Expert Advisor entièrement automatisé, basé sur deux réseaux neuronaux puissants et coopératifs. Ces réseaux fonctionnent en temps réel, prenant, évaluant et optimisant continuellement les décisions de trading. Les deux réseaux neuronaux sont traités et analysés via la couche interne META Layer. Il s’agit d’une interface entièrement intégrée à l’EA, qui fusionne et évalue les résultats des deux modèles pour produir
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (10)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (31)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinan
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (4)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PROMOTIONAL PRICE $249 – LATER -> $799 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, kee
Plus de l'auteur
Smart Supply and Demand Zones Finder
Abdelhak Benazizi
Indicateurs
L'outil intelligent de recherche de zones d'offre et de demande est un puissant indicateur MetaTrader 4 qui identifie et affiche automatiquement les zones d'offre et de demande pour tout actif. Conçu pour simplifier votre trading, il élimine les incertitudes liées à la recherche de niveaux clés, vous faisant gagner du temps et renforçant votre confiance. Fonctionnalités principales Détection automatique des zones : Identifie les zones d'offre et de demande pour tout actif (forex, actions, mati
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis