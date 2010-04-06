Adaptive Range Oscillator m

Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur à plage adaptative » : un outil de trading performant pour MT4 !





- Cet indicateur est un oscillateur nouvelle génération. Consultez les images pour découvrir comment l'utiliser.

- L'« Oscillateur à plage adaptative » dispose de zones de survente/surachat adaptatives et ajustables, ainsi que d'autres paramètres utiles.

- Cet oscillateur est idéal pour identifier les points d'entrée précis et les sorties des zones de survente/surachat dynamiques.

- Zone de survente : sous la ligne bleue.

- Zone de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Cet indicateur est performant pour le scalping rapide et les stratégies de tendance, permettant de détecter la fin des corrections de prix.

- Il est beaucoup plus précis que les oscillateurs standards.

- Cet indicateur est utilisable sur toutes les unités de temps.

- Alertes intégrées pour PC et mobile.





Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.