Penses-tu qu’il est facile de trader de manière rentable ? La plupart des traders découvrent rapidement que ce n’est pas le cas. Notre objectif est simple : créer un système de trading algorithmique fiable qui effectue le travail le plus difficile pour toi, afin que tu puisses te concentrer sur ta vie pendant que ta stratégie fonctionne en arrière-plan.

Pourquoi EJ Trend X se Démarque

Contrairement à de nombreux robots « vendeurs de rêves » qui poursuivent des gains irréalistes à court terme, notre système est conçu pour la constance à long terme.

Nous nous concentrons sur la performance annuelle, pas sur les pics mensuels temporaires.

Notre processus de développement comprend :

Analyse walk-forward

Tests de robustesse Monte Carlo

Validation multi-marchés et multi-unités de temps

Optimisation des paramètres basée sur les données

Le résultat est une stratégie qui privilégie la stabilité, le réalisme et l’adaptabilité dans diverses conditions de marché.

Philosophie de Performance

Notre objectif n’est pas d’impressionner avec des résultats tape-à-l’œil, mais de construire des systèmes capables de résister à l'épreuve du temps.

Un EA robuste n’est pas celui qui affiche le meilleur rendement mensuel, mais celui qui maintient une profitabilité constante sur le long terme.

Nous développons et améliorons nos systèmes en continu. Cet EA n’est ni le premier ni le dernier — mais il reflète déjà les connaissances et l’expérience que nous avons acquises grâce à un développement et des tests approfondis.

Détails Techniques

Paire recommandée : EURJPY

Unité de temps recommandée : H1

Paramètre de gestion du risque : mmRiskedMoney — définit le risque monétaire fixe par trade.

Backtesting : utilise l’ensemble des données disponibles dans ton compte MetaTrader chez ton broker pour obtenir les meilleurs résultats.

Type de compte : convient aussi bien aux comptes personnels qu’aux comptes de firms de prop trading (ex. : FTMO). Effectue toujours tes propres backtests et tests en conditions réelles avant de trader en live.

Avertissement

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Teste toujours soigneusement tout système automatisé avant de l’utiliser sur un compte réel.

Essaie Par Toi-Même

Si tu apprécies les systèmes fondés sur les données, la robustesse et des attentes réalistes, cet EA pourrait convenir à ton style de trading.

Télécharge la version démo, effectue tes propres backtests et vérifie s’il correspond à tes objectifs de trading.