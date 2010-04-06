Support Resistance Levels mg

Indicateur Crypto_Forex « Niveaux de Support et de Résistance » pour MT4.





- L'indicateur « Niveaux de Support et de Résistance » est un indicateur auxiliaire très utile pour le trading.

- Les zones « Support » et « Résistance » sont des zones importantes du graphique, respectées par le prix.

- Le niveau de support correspond au point où le prix cesse régulièrement de baisser et rebondit.

- Le niveau de résistance correspond au point où le prix cesse normalement de monter et redescend.

- L'indicateur « Niveaux de Support et de Résistance » affiche les niveaux récents :

- Niveaux de résistance : lignes rouges. Niveaux de support : lignes bleues.

- Le nombre de barres utilisées pour le calcul, le type de ligne et la couleur sont réglables dans les paramètres.

- L'indicateur « Niveaux de Support et de Résistance » est idéal pour planifier vos objectifs de Take Profit, vos retournements de prix et vos retests grâce aux modèles d'action des prix.





