MFI for 8 Symbols mf

Indicateur Forex « MFI pour 8 symboles » pour MT4, sans modification.





- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.

- Il est idéal pour les entrées de vente en cas de surachat lorsque le MFI est supérieur à 80 et les entrées d'achat en cas de survente lorsqu'il est inférieur à 20.

- Le MFI est très utile pour la détection des divergences et se combine parfaitement avec l'analyse des prix.

- « MFI pour 8 symboles » permet de contrôler les valeurs MFI de jusqu'à 8 symboles différents sur un seul graphique.

- L'oscillateur MFI fournit des informations sur la dynamique haussière et baissière des prix.





