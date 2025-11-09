🧠 MelquiadesV2 — Dual Grid Controller with Safe Shutdown

Version : 2.0.9 Stable | Plateforme : MetaTrader 5 | Développeur : Melquiades Systems

📘 Aperçu

MelquiadesV2 est un Expert Advisor modulaire à double grille (dual-grid) conçu pour offrir stabilité, transparence et protection du capital. Il combine une logique de grille avancée, un contrôle adaptatif de la volatilité et une couche complète de gestion des risques avec des circuits d’arrêt automatique et manuel sécurisés.

⚠️ Version publique de test (v2.0.9 Stable)

Cette version est entièrement fonctionnelle et sûre à utiliser.

Publiée afin d’évaluer l’intérêt du public et de recueillir des retours avant la version 2.1.0.

Aucune promesse de rentabilité — l’accent est mis sur la qualité d’ingénierie et la sécurité.

🧩 Fonctionnement

Dual-Grid Core — gère des grilles d’achat et de vente indépendantes, fonctionnant en mode bidirectionnel ou directionnel. Adaptive Volatility — ajuste dynamiquement l’espacement des grilles en fonction de l’indicateur ATR. Risk & Profit Layer — inclut des limites de perte par symbole et une protection globale contre le drawdown. Safe Shutdown System — ferme toutes les positions et interrompt le trading automatiquement ou manuellement lorsque les limites sont atteintes. Profit Cycle Logic — ferme toutes les positions après l’atteinte de l’objectif de profit, attend une période de refroidissement, puis redémarre automatiquement.

🧰 Guide de configuration rapide

Attachez l’EA au graphique EURUSD, GBPUSD ou XAUUSD (M15 – H1). Activez le trading automatique — les paramètres par défaut sont déjà optimisés pour la sécurité. Modifiez si nécessaire : Local Max Drawdown (%) — limite de perte par symbole.

— limite de perte par symbole. Global Safe Shutdown (%) — limite de perte totale du portefeuille. Lancez un test visuel pour observer la logique de grille et les déclencheurs d’arrêt sécurisé. Commencez sur un compte démo avant d’appliquer les mêmes réglages sur un compte réel.

💡 L’EA se met automatiquement en pause lorsque les seuils de risque ou de profit sont atteints — aucune intervention manuelle n’est requise.

⚙️ Paramètres principaux

🧭 Core & Session

Timer (sec) : fréquence de mise à jour interne de l’EA.

: fréquence de mise à jour interne de l’EA. Magic Number : identifiant unique des ordres ouverts par MelquiadesV2.

: identifiant unique des ordres ouverts par MelquiadesV2. Session Start / End : heures de trading selon le serveur.

: heures de trading selon le serveur. Max Spread (pts) : empêche les nouvelles entrées si le spread est trop élevé.

💰 Risk Management

Local Max DD (%) : interrompt le trading du symbole lorsque la perte dépasse la limite fixée.

: interrompt le trading du symbole lorsque la perte dépasse la limite fixée. Local Take Profit (%) : arrête les nouvelles positions après l’atteinte de l’objectif local.

: arrête les nouvelles positions après l’atteinte de l’objectif local. Global Safe Shutdown (%) : stoppe toutes les positions si le drawdown global dépasse la limite.

: stoppe toutes les positions si le drawdown global dépasse la limite. Grace Period (sec) : délai avant l’exécution de l’arrêt sécurisé.

♻️ Grid Configuration

Max Layers / Side : nombre maximal de niveaux par direction (achat/vente).

: nombre maximal de niveaux par direction (achat/vente). Bidirectional Mode : active le fonctionnement simultané des grilles Buy et Sell.

: active le fonctionnement simultané des grilles Buy et Sell. Base Step (pts) : distance entre les niveaux de grille.

: distance entre les niveaux de grille. Base Lot : taille du lot initial pour la première position.

: taille du lot initial pour la première position. Lot DD Reducer : réduit automatiquement la taille du lot en cas de drawdown.

🌪 Volatility Adaptation

Volatility Coeff : multiplicateur ATR utilisé pour ajuster les distances de grille.

: multiplicateur ATR utilisé pour ajuster les distances de grille. ATR Period : période de calcul du ATR.

: période de calcul du ATR. ATR Timeframe : unité de temps utilisée pour le calcul de la volatilité.

🎯 Profit Cycle

Cycle Target (%) : objectif de profit en pourcentage du solde du compte.

: objectif de profit en pourcentage du solde du compte. Cycle Target (Value) : objectif de profit en valeur monétaire.

: objectif de profit en valeur monétaire. Auto Restart : redémarre automatiquement un nouveau cycle après atteinte du profit.

: redémarre automatiquement un nouveau cycle après atteinte du profit. Restart Delay (sec) : délai avant le début du nouveau cycle.

🧩 Dual-Grid Logic

Enable DualGrid : interrupteur principal du moteur DualGrid.

: interrupteur principal du moteur DualGrid. Observer Mode : enregistre les événements sans exécuter d’ordres réels.

: enregistre les événements sans exécuter d’ordres réels. Trigger DD (%) : déclenche le DualGrid lorsque le drawdown atteint la valeur spécifiée.

: déclenche le DualGrid lorsque le drawdown atteint la valeur spécifiée. Warm-up Bars : nombre minimum de barres avant activation.

: nombre minimum de barres avant activation. Max Reverse Layers : nombre maximal de niveaux inverses.

: nombre maximal de niveaux inverses. DG Step (pts) : distance entre les ordres DualGrid.

: distance entre les ordres DualGrid. DG Base Lot : taille initiale du lot pour les ordres DualGrid.

: taille initiale du lot pour les ordres DualGrid. DG Multiplier : facteur d’augmentation de lot entre les ordres.

: facteur d’augmentation de lot entre les ordres. DG Target Profit (%) : ferme toutes les positions DualGrid à ce niveau de gain.

: ferme toutes les positions DualGrid à ce niveau de gain. DG Cooldown (min) : temps d’attente avant redémarrage après fermeture.

🧯 Manual Safety Control

On-Chart Safety Button : bouton manuel pour déclencher l’arrêt sécurisé.

: bouton manuel pour déclencher l’arrêt sécurisé. Confirm Prompt : message de confirmation affiché environ 5 secondes avant exécution.

📈 Utilisation recommandée

Unités de temps : M15 – H1

M15 – H1 Paires : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Comptes : ECN / Raw Spread

ECN / Raw Spread Dépôt minimal : ≈ 1 000 USD

≈ 1 000 USD Mode par défaut : Grid Bidirectional = ON, DualGrid = OFF (pour tests)

📜 Historique des versions

2.0.9 Stable (Novembre 2025) — Intégration de Safe Shutdown + DualGrid ; refonte du moteur de gestion des risques ; ajout du bouton manuel de sécurité.

— Intégration de Safe Shutdown + DualGrid ; refonte du moteur de gestion des risques ; ajout du bouton manuel de sécurité. 2.1.0 Prévue (Janvier 2026) — Configuration externe JSON, gestion centralisée des paramètres et système de licence.

🧠 Philosophie

MelquiadesV2 n’est pas un système “boîte noire”, mais un cadre de trading contrôlé qui protège le capital, enregistre chaque événement et s’arrête automatiquement lorsque les limites fixées sont atteintes.

Mieux vaut ne pas trader que de perdre sans contrôle.

⚖️ Avertissement légal

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.

Aucun système — manuel ou automatisé — ne peut garantir des profits ou éliminer totalement les pertes.

MelquiadesV2 est conçu pour soutenir une approche de trading disciplinée et contrôlée par le risque, mais la responsabilité finale de chaque opération appartient à l’utilisateur.

En installant et en utilisant ce logiciel, vous reconnaissez que tous les résultats d’investissement sont de votre seule responsabilité.

© 2025 Melquiades Systems — Autonomous Trading Frameworks