Focus Time Line Mini
- Utilitaires
- Gakko Takahashi
- Version: 1.0
Présentation du Produit
Peu importe combien vous déplacez ou zoomez le graphique, vous pouvez revenir instantanément à vos points temporels clés en un seul clic.
Changez de période ou zoomez/dézoomez — un seul bouton vous ramène au point à surveiller.
Ne perdez pas de vue les barres importantes ou les points d'analyse et consultez vos graphiques efficacement avec cet outil fiable.
Focus Time Line Mini ne peut être utilisé qu’une seule fois, pendant 7 jours.
Si vous souhaitez continuer à l’utiliser, veuillez envisager la version payante Focus Time Line.
👉https://www.mql5.com/fr/market/product/154363
Fonctions des Boutons
Bouton FocusTimeLine
-
Cliquez pour définir le point temporel à surveiller (FocusTimeLine).
Bouton FocusPosition
-
Modifiez la position d’affichage de la FocusTimeLine lors du déplacement du focus :
-
Right : Près du bord droit
-
Center : Près du centre
-
Left : Près du bord gauche
-
-
Chaque clic change séquentiellement la position d’affichage.
Bouton Focus
-
Déplace instantanément le graphique à la position de la FocusTimeLine.
Bouton End
-
Supprime tous les boutons et ferme le programme.
Mode d’Emploi
-
Ajoutez le programme FocusTimeLine au graphique.
-
Cliquez sur le bouton Create FocusTimeLine.
-
Cliquez sur le bouton affiché Click this button to create FocusTimeLine at desired point pour créer une ligne verticale (FocusTimeLine) au point temporel souhaité.
-
Cliquez sur Focus Position pour alterner la position (Right / Center / Left).
-
Cliquez sur Focus pour déplacer instantanément le graphique à la FocusTimeLine.
-
Cliquez sur END pour fermer le programme et masquer tous les boutons.
Remarques
-
Une seule FocusTimeLine peut être créée à la fois.
Installation
-
Connectez-vous à MT5, recherchez ce produit sur le Market et cliquez sur Download pour l’installer automatiquement.
-
Il apparaît sous Navigateur → Expert Advisors (EA) → Market.
-
Faites glisser sur le graphique ou double-cliquez pour ajouter.
Configuration Recommandée
-
OS : Windows 11
-
MT5 : Build 5320 / Build 5260
-
CPU : Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)
-
RAM : 8GB
Peut fonctionner sur Mac ou autres environnements, non testé.
Risque
-
Cet outil ne contient aucune fonction de trading, donc aucun risque financier.