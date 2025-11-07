MarketPowerTrend est un robot de trading de suivi de tendance pour la paire EUR/USD sur la plateforme MT4. Il prend des décisions d'achat et de vente grâce à un algorithme unique développé par son auteur. MarketPowerTrend est très facile à configurer : il suffit de définir le Stop Loss, le Take Profit et le volume, et il est prêt à l'emploi. Après chaque achat ou vente, MarketPowerTrend vous avertit par un signal sonore. MarketPowerTrend ne prend pas en charge les stratégies de martingale ou de grille. Il trade uniquement l'EUR/USD sur l'unité de temps H1. MarketPowerTrend ne trade pas d'autres paires de devises. Étant donné que MarketPowerTrend continue de gérer la position exécutée après un achat ou une vente, il est strictement interdit de changer d'unité de temps après une opération d'achat ou de vente. Important : les résultats réels sur les comptes réels dépendent fortement des conditions offertes au trader par son courtier. Par conséquent, le vendeur avertit les futurs acheteurs de ce robot de trading qu'ils comprennent tous les risques liés au trading réel et que la décision d'acheter ce produit est prise à leurs propres risques.