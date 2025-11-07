Project Smartingale

Smartingale est un Expert Advisor (EA) innovant conçu spécifiquement pour le marché des actions, qui combine la puissance de l'indicateur RSI avec la confirmation d'une Moyenne Mobile pour exécuter des ordres d'achat en utilisant une stratégie gérée de Martingale.

Comment fonctionne Smartingale ?

La logique centrale de Smartingale est basée sur l'identification de points d'entrée potentiels dans des zones de surrevente avec une confirmation de tendance haussière.

Condition d'Entrée Principale : L'EA attend que l'indicateur RSI atteigne ou tombe en dessous d'un niveau de survente prédéfini (par exemple, 30). Ceci signale un actif potentiellement survendu et qui pourrait être prêt pour un rebond. Confirmation de Tendance : Pour filtrer les faux signaux et trader dans le sens de la tendance générale, l'EA requiert qu'une Moyenne Mobile spécifique ait une pente haussier. Ce n'est que lorsque les deux conditions sont remplies que Smartingale exécute un ordre D'ACHAT. Concentration sur les Tendances Haussières : Étant donné que le marché actions a une tendance inhérente à la croissance à long terme, Smartingale est configuré pour n'ouvrir que des trades D'ACHAT. Cela s'aligne avec la philosophie d'« acheter les baisses » sur les marchés avec un biais haussier. Gestion des Trades avec Martingale : Si un trade initial devient défavorable, l'EA active des niveaux de Grille (Martingale). L'unicité de Smartingale réside dans sa configuration de distance de grille basée sur des pourcentages : Distance entre les Grilles (%) : Au lieu de points fixes, vous définissez un pourcentage. L'EA calculera la distance pour le niveau de Martingale suivant en fonction de ce pourcentage du prix actuel par rapport au minimum 0 (ou par rapport au prix d'entrée initial, selon la logique programmée). Cela permet une adaptation dynamique à la volatilité de chaque action.

Take Profit Percentuel : Le niveau de Take Profit pour fermer toute la position de grille est également défini comme un pourcentage, assurant un objectif de profit proportionnel au mouvement du marché.

Caractéristiques et Paramètres Personnalisables

Smartingale offre un contrôle total sur la stratégie grâce à ses paramètres ajustables :

Paramètres de Trading : Lot Initial : Taille du lot pour le premier trade.

Paramètres de Stratégie : Période RSI : Période de calcul de l'indicateur RSI. Niveau de Survente RSI : Niveau (ex. : 30) déclenchant le signal. Période Moyenne Mobile : Période de la Moyenne Mobile pour confirmation. Méthode Moyenne Mobile : Type de MM (ex. : Exponentielle, Simple, Lissée).

Paramètres de Martingale et Gestion des Risques : Nombre Maximum de Grilles : Limite d'ordres de Martingale que l'EA peut placer. Multiplicateur de Lot : Facteur par lequel le lot est multiplié à chaque niveau de grille (ex. : 2,0, 1,5). Distance entre les Grilles (%) : Paramètre clé. Le pourcentage de baisse de prix qui déclenche le niveau de Martingale suivant. Take Profit Global (%) : Pourcentage de profit sur le prix d'entrée moyen pour fermer toute la position avec un profit.



Recommandations d'Utilisation pour des Performances Maximales

Cadre Temporel Recommandé : Pour s'aligner sur la tendance à long terme des actions, il est recommandé d'utiliser Smartingale sur des cadres temporels élevés comme H4 (4 heures) ou D1 (Quotidien) .

Configuration par Action ! C'est un point crucial pour le succès. Il n'existe pas de paramètre "universel" qui fonctionne pour toutes les actions. La volatilité, la fourchette de prix et le comportement de chaque action (ex. : Apple vs. Tesla) sont uniques. Pour tirer le meilleur parti de Smartingale, l'utilisateur DOIT créer, tester et optimiser une configuration spécifique pour chaque actif. Ajuster la Distance entre les Grilles (%) et le Take Profit (%) selon la volatilité historique de chaque action est essentiel pour éviter que la grille ne se déclenche prématurément ou que le Take Profit ne soit jamais atteint.

Communauté et Amélioration Continue

Nous croyons en l'amélioration continue et valorisons la communauté des traders. Si vous avez des idées, suggestions ou modifications qui pourraient améliorer l'EA, nous serions ravis de les lire dans les commentaires ! Toute opinion sur de nouvelles fonctionnalités, des optimisations de code ou des ajustements de la logique de trading est la bienvenue.

Avertissement Légal de Non-Responsabilité

AVERTISSEMENT IMPORTANT SUR LES RISQUES

Le logiciel Expert Advisor "Smartingale" est fourni TEL QUEL, sans aucune garantie, expresse ou implicite. L'utilisation de ce logiciel pour trader sur les marchés financiers comporte un NIVEAU DE RISQUE ÉLEVÉ et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Le trading d'actions, de forex, de CFD et d'autres instruments financiers est intrinsèquement spéculatif et il existe une possibilité que vous subissiez des pertes importantes ou même la perte de la totalité de votre capital investi. Vous ne devez pas investir d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Le développeur, le distributeur et toute personne ou entité associée à la création et à la diffusion de Smartingale NE GARANTISSENT AUCUN bénéfice ou résultat spécifique découlant de l'utilisation de cet EA. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

L'utilisateur reconnaît et accepte que :

Il est le seul et unique responsable de la compréhension des risques associés au trading. Il est le seul et unique responsable de la configuration, de la personnalisation, de la surveillance et de l'utilisation de l'Expert Advisor Smartingale sur son compte de trading. Il doit tester minutieusement l'EA sur un Compte de Démonstration avant d'envisager son utilisation avec de l'argent réel. Il accepte que toute décision de trading prise sur la base des signaux de cet EA relève de son propre risque et de sa propre discrétion.

Cet EA est un outil d'automatisation qui exécute une stratégie basée sur des paramètres définis par l'utilisateur. L'utilisateur est seul responsable de la pertinence de la stratégie et de la gestion de son capital et de ses risques. Il est fortement recommandé de demander conseil à un professionnel financier indépendant et qualifié en cas de doute.

En utilisant l'Expert Advisor Smartingale, vous acceptez par la présente ces conditions et déchargez toutes les parties impliquées dans sa création de toute responsabilité pour les pertes financières, erreurs, omissions ou interruptions dans le fonctionnement du logiciel.