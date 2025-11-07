Invisible TP and SL by Ticket MT5

Invisible TP and SL by Ticket 🎯

Prenez le contrôle total de vos trades avec précision et discrétion.

Cet Expert Advisor vous permet de définir des niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour un numéro de ticket spécifique, sans ouvrir plusieurs graphiques ni utiliser plusieurs EAs.

💡 Comment ça marche :

Ouvrez simplement les paramètres de l’EA, entrez le numéro du ticket de votre trade ouvert, définissez vos valeurs de TP et SL, et l’EA mettra à jour ces niveaux uniquement pour cette position.

Si vous souhaitez modifier un autre trade, il suffit de rouvrir les paramètres, de changer le numéro de ticket et les nouvelles valeurs de TP/SL. Il n’est pas nécessaire d’attacher l’EA à un autre graphique.

⚙️ Fonctionnalités principales

✅ Contrôle par ticket : Gérez le TP et le SL d’une seule position grâce à son numéro de ticket.

✅ Modes visible ou invisible : Choisissez si vos TP et SL sont cachés au courtier ou visibles.

✅ Unités flexibles : Définissez TP et SL en pips, points ou argent.

✅ Support des ordres en attente : Incluez-les ou ignorez-les.

✅ Lignes invisibles : Affichez vos TP/SL cachés directement sur le graphique.

✅ Protection des ordres verrouillés : Ne modifie pas le SL des ordres avec profit bloqué.

✅ Rapide et léger : Fonctionne sur un seul graphique et se met à jour instantanément.

🚀 Pourquoi vous allez l’aimer

• Aucune configuration compliquée ni multiples graphiques.

• Contrôlez vos risques et profits de manière discrète.

• Idéal pour les traders souhaitant cacher leur stratégie au courtier.

• Parfait pour les traders manuels gérant plusieurs tickets à la fois.

Commencez à utiliser Invisible TP and SL by Ticket dès aujourd’hui et simplifiez la gestion de vos trades. ⚡

