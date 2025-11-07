Step 1: Contact me. Step 2: Receive guidance + settings. Step 3: Proper backtest results. IMPORTANT : Après l'achat, veuillez envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation complet et les instructions de configuration.

Zenth - L'Expert Advisor Ultime





Découvrez la technologie de trading à la pointe avec Zenth, l'expert advisor qui redéfinit le succès dans le monde du trading automatisé. cet EA assure précision et cohérence dans l'exécution des trades.





Le prix de Zenth augmente de $100 après chaque 10 achats. Agissez maintenant pour verrouiller votre tarif avant que le prix n'atteigne sa valeur finale de $1200.





Stratégie Innovante

Contrairement aux EA conventionnels, Zenth utilise une stratégie de trading multi-couches qui s'adapte aux conditions de marché dynamiques.



Cette approche unique offre des performances supérieures, faisant de Zenth un choix de confiance pour les traders visant à optimiser leurs rendements.





Recommandations Clés

Pour des résultats optimaux, assurez-vous des conditions suivantes :

Symbole de Trading : US500,UK100

US500,UK100 Timeframe : M30

M30 Dépôt Minimum : 200 $ (Recommandé : 500 $)

200 $ (Recommandé : 500 $) Type de Compte : Comptes ECN ou Raw Spread

Comptes ECN ou Raw Spread Brokers : Utilisez des brokers avec des spreads faibles pour de meilleurs résultats.

Utilisez des brokers avec des pour de meilleurs résultats. Effet de Levier : 1:100 ou plus (1:200 recommandé pour des performances optimales).





Spécifications et Configuration

Zenth est facile à configurer et nécessite une configuration minimale. Les fonctionnalités clés incluent :

Fonctionnalité automatique de dimensionnement des lots pour l'évolutivité.

pour l'évolutivité. Configuration d'un seul graphique



Utilisation de VPS recommandée pour un fonctionnement 24/7.





Plus de détails sur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164



Rejoignez notre canal MQL5 pour obtenir les dernières nouvelles : https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor

