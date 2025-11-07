Zenth Bot

Zenth - L'Expert Advisor Ultime Présentation de Zenth

Step 1: Contact me. Step 2: Receive guidance + settings. Step 3: Proper backtest results.

IMPORTANT : Après l'achat, veuillez envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation complet et les instructions de configuration.


Découvrez la technologie de trading à la pointe avec Zenth, l'expert advisor qui redéfinit le succès dans le monde du trading automatisé. cet EA assure précision et cohérence dans l'exécution des trades.


Le prix de Zenth augmente de $100 après chaque 10 achats. Agissez maintenant pour verrouiller votre tarif avant que le prix n'atteigne sa valeur finale de $1200.


Stratégie Innovante

Contrairement aux EA conventionnels, Zenth utilise une stratégie de trading multi-couches qui s'adapte aux conditions de marché dynamiques.

Cette approche unique offre des performances supérieures, faisant de Zenth un choix de confiance pour les traders visant à optimiser leurs rendements.


Recommandations Clés

Pour des résultats optimaux, assurez-vous des conditions suivantes :

  • Symbole de Trading : US500,UK100
  • Timeframe : M30
  • Dépôt Minimum : 200 $ (Recommandé : 500 $)
  • Type de Compte : Comptes ECN ou Raw Spread
  • Brokers : Utilisez des brokers avec des spreads faibles pour de meilleurs résultats.
  • Effet de Levier : 1:100 ou plus (1:200 recommandé pour des performances optimales).


    Spécifications et Configuration

    Zenth est facile à configurer et nécessite une configuration minimale. Les fonctionnalités clés incluent :

    • Fonctionnalité automatique de dimensionnement des lots pour l'évolutivité.
    • Configuration d'un seul graphique
    • Utilisation de VPS recommandée pour un fonctionnement 24/7.


    Plus de détails sur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Rejoignez notre canal MQL5 pour obtenir les dernières nouvelles : https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor

    Plus de l'auteur
    Drovi MT5
    Musthaq Ahamed Badurdeen
    Experts
    Drovi EA - L'Expert Advisor Ultime Présentation de Drovi EA IMPORTANT : Après achat, veuillez envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation complet et les instructions de configuration. Découvrez la technologie de trading de pointe avec Drovi EA , l'expert advisor qui redéfinit le succès dans le monde du trading automatisé. cet EA garantit précision et consistance dans l'exécution des trades. Le prix de Drovi EA augmente de $100 après chaque 10 achats. Agissez maintenant pour
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis