🇫🇷 👑 Imperium Mini — La version légère d’Imperium

Imperium Mini est l’édition gratuite de notre robot de trading professionnel Imperium, disponible sur le marché MT5.

Cette version vous permet d’explorer la logique de trading et le comportement de base de l’EA, mais elle reste limitée en termes de performance et d’optimisation par rapport à la version complète.

Si vous souhaitez libérer toute la puissance, la stabilité et la rentabilité du robot, nous vous recommandons vivement de passer à la version complète « Imperium », disponible pour seulement 30 €.

⚙️ Informations clés

✅ Fonctionne sur EUR/USD

✅ Conçu pour les brokers ECN (les comptes Standard IC Markets fonctionnent parfaitement)

✅ Effet de levier recommandé : 1:500

✅ Compatible avec tout capital, mais plus sûr à partir de 1 000 €

⚠️ Les set files et paramètres d’optimisation sont réservés aux utilisateurs de la version payante

💼 Idéal pour tester et comprendre le système avant un usage réel

⚡ Pourquoi passer à Imperium (version complète) ?

📉 Moins de drawdowns

💰 Plus de rentabilité grâce à des optimisations avancées

🧠 Logique interne et filtres de décision améliorés

🧩 Accès aux set files et configurations officielles

🔧 Paramètres de trading entièrement optimisés pour toutes les conditions de marché

💸 Disponible pour seulement 30 €