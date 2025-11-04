Neon Feather MT5

Le prix actuel est de 99 pour seulement 10 copies, seulement 9 reste... il sera augmenté à 157 USD après cela.





Neon Feather est développé pour les traders qui apprécient l'exécution mesurée, l'exposition minimale, et l'automatisation consciente des événements . Il est conçu pour fonctionner sous pression — s'adaptant aux pics de volatilité, évitant les réactions émotionnelles, et exécutant uniquement sur la base de critères structurés.





Pour des résultats de backtest précis, veuillez me contacter et je vous fournirai le guide et le fichier .ini.



Environnement d'exécution : Attachez-vous à GBPNZD sur le timeframe M30. Le système est conçu pour gérer toute sa logique à partir d'un seul graphique et fonctionner à travers les paires définies en interne. Aucune installation multi-graphique n'est requise.

Aperçu de la logique du système

Exécution basée sur la structure : Ce EA repose sur une combinaison de la structure des prix, du flux de momentum, et des conditions de volatilité basées sur le temps. Les entrées de trading sont rares, délibérées, et se produisent uniquement après que plusieurs couches de confirmation soient satisfaites. La logique évite de suivre le prix ou de réagir à des configurations incomplètes.



