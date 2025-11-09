GJ Smasher EA

Promotion : Il ne reste plus que 3 copies au prix actuel !

Découvrez le nouveau et puissant GJ Smasher MT5 — un Expert Advisor conçu spécialement pour GBPJPY.

Développé grâce à un processus intelligent de conception (basé sur le machine learning) et une logique de niveau fonds spéculatifs (hedge funds), il offre une exécution précise, une protection contre le surajustement (overfitting) et un véritable avantage sur le marché.

GJ Smasher est un système automatisé de suivi de tendance avancé, destiné aux traders recherchant une stratégie robuste et des résultats constants.

Propulsé par un moteur intelligent de suivi de tendance, il identifie les mouvements de marché inefficaces et exécute des transactions avec une précision exceptionnelle, s’adaptant parfaitement à toutes les conditions de marché.

Paramètres Recommandés

Paire : GBPJPY

Unité de temps : H1 (1 heure)

Dépôt minimum : 300 USD

Paramètre du EA : mmRiskedMoney (montant fixe d’argent risqué par trade — le seul paramètre que vous devez modifier)

Exigences du Compte

Type : Hedging (avec couverture)

Courtier : Faible spread et exécution rapide

VPS : Recommandé pour des performances optimales

Caractéristiques Clés

Trading entièrement automatisé

Logique stratégique simple mais puissante

Exécution hautes performances

Faible drawdown

Aucune stratégie risquée (pas de martingale, pas de grille, etc.)

Plus de deux trades par mois

Comment ça marche