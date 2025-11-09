GJ Smasher EA

Découvrez le nouveau et puissant GJ Smasher MT5 — un Expert Advisor conçu spécialement pour GBPJPY.
Développé grâce à un processus intelligent de conception (basé sur le machine learning) et une logique de niveau fonds spéculatifs (hedge funds), il offre une exécution précise, une protection contre le surajustement (overfitting) et un véritable avantage sur le marché.

GJ Smasher est un système automatisé de suivi de tendance avancé, destiné aux traders recherchant une stratégie robuste et des résultats constants.
Propulsé par un moteur intelligent de suivi de tendance, il identifie les mouvements de marché inefficaces et exécute des transactions avec une précision exceptionnelle, s’adaptant parfaitement à toutes les conditions de marché.

Paramètres Recommandés

Paire : GBPJPY
Unité de temps : H1 (1 heure)
Dépôt minimum : 300 USD
Paramètre du EA : mmRiskedMoney (montant fixe d’argent risqué par trade — le seul paramètre que vous devez modifier)

Exigences du Compte

Type : Hedging (avec couverture)
Courtier : Faible spread et exécution rapide
VPS : Recommandé pour des performances optimales

Caractéristiques Clés

  • Trading entièrement automatisé

  • Logique stratégique simple mais puissante

  • Exécution hautes performances

  • Faible drawdown

  • Aucune stratégie risquée (pas de martingale, pas de grille, etc.)

  • Plus de deux trades par mois

Comment ça marche

  1. Achetez GJ Smasher MT5 sur le Marché MQL5 ;

  2. Installez-le sur MetaTrader 5 ;

  3. Faites-le tourner sur un VPS 24h/24 et 7j/7 ;

  4. Laissez le EA trader pour vous — totalement automatisé et sans stress !


