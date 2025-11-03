Impulse Momentum PRO – Smart ATR Impulse Scalper for XAUUSD (M1)

Impulse Momentum PRO est un Expert Advisor conçu pour exploiter les impulsions réelles du marché sur le XAUUSD (or), en combinant une détection précise du momentum et un filtre de volatilité via l’ATR (Average True Range).

L’objectif est de capter les mouvements directionnels rapides sur le timeframe M1, tout en limitant l’exposition grâce à une gestion du risque rigoureuse et un système de pause intelligente après perte.

Principales caractéristiques

Détection automatique des bougies à forte impulsion.

Filtre de volatilité basé sur l’ATR pour éviter les phases de marché inactives.

Cooldown intelligent après chaque trade et pause prolongée après une perte.

Gestion linéaire du capital (1 lot par 10 000 €).

Trailing Stop dynamique basé sur la taille du corps des bougies.

Compatible avec tous types de comptes (standard, ECN, Raw).

Aucun usage de martingale, grille ou IA.

Stratégie

L’EA mesure la moyenne du corps des bougies récentes pour détecter les impulsions dépassant un seuil défini ( ImpulseFactor ).

Lorsque les conditions de volatilité sont réunies ( MinATR ), il ouvre une position dans le sens du mouvement dominant avec StopLoss et TakeProfit fixes.

Le trailing stop ajuste ensuite dynamiquement la position pour sécuriser les gains tout en laissant la tendance se développer.

Paramètres principaux

Paramètre Description LotPerCapital Définit le ratio de taille de lot en fonction du capital (ex. 1 lot pour 10 000 €). LookbackBars Nombre de bougies utilisées pour la moyenne du corps. ImpulseFactor Multiplicateur du seuil d’impulsion. CooldownSec Délai minimum entre deux positions. LossCooldownSec Pause prolongée après un trade perdant. TrailMult Multiplicateur du trailing stop. MinATR Seuil de volatilité minimum requis.

Recommandations

Symbole : XAUUSD

Timeframe : M1

Compte : Hedging (recommandé)

Levier conseillé : 1:500

Dépôt minimum : 100 €

Broker recommandé : ECN ou faible spread (inférieur à 25 points)

Dashboard intégré

L’EA affiche en temps réel un tableau de statistiques directement sur le graphique, incluant :

Résultats du jour, de la semaine et du mois

Profit total cumulé

Taux de réussite (winrate)

Nombre total de trades gagnants et perdants

État actuel du robot et informations sur le solde/équité

Ce tableau offre une visibilité complète sur les performances en cours sans avoir besoin d’ouvrir l’historique de trading.

Type de stratégie

Scalping à court terme basé sur impulsion

Orientation tendance

Pas de martingale ni de grille

Convient au trading automatique continu (24h/24 sur VPS)

Synthèse

Impulse Momentum PRO est un robot de scalping conçu pour offrir des entrées rapides, une gestion stricte du risque et une stabilité à long terme.

Il s’adresse aux traders recherchant une approche claire, rationnelle et sans artifices sur XAUUSD M1.



