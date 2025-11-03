ABMA Anchored MT5

Indicateur ABMA ancré (Moyenne mobile adaptative de Bollinger avec ancrages)

Une approche puissante et flexible des moyennes mobiles adaptatives, permettant aux traders d'ancrer leur analyse à n'importe quel point précis de l'évolution des prix.

Vous pouvez placer manuellement l'ancre à l'endroit souhaité, comme un sommet ou un creux de swing , un point de rupture ou une bougie de volume significatif , ce qui vous donne un contrôle total sur la façon dont l'indicateur s'adapte à la structure du marché.





Ancre principale avec contrôle du délai





-L'ancre principale comprend un paramètre de période intégré, lui permettant de s'aligner automatiquement sur une période sélectionnée, telle que quotidienne , hebdomadaire ou mensuelle .

-Cela permet de synchroniser facilement l'ABMA avec les tendances à plus long terme ou les niveaux structurels clés sans ajustements manuels.





Ancrage secondaire pour l'analyse duale





-Outre l'ancre principale, l'indicateur comporte une ancre secondaire qui génère un ABMA supplémentaire.

-Cette ancre secondaire reste librement mobile , même lorsque l'ancre principale est basée sur un intervalle de temps.

-Vous pouvez l'activer à l'aide du bouton Dual sur la carte, ce qui place instantanément une ligne d'ancrage mobile sur votre carte.

-Les deux points d'ancrage tracent automatiquement des niveaux de support par rapport à leurs points d'ancrage respectifs, fournissant ainsi une indication visuelle claire sur la structure dynamique du marché et les zones de réaction.





Assistant de risque intégré





L' assistant de risque intégré fournit des niveaux de risque basés sur l'ATR à la fois dynamiques et statiques :

Les niveaux ATR statiques sont calculés à partir des ouvertures de bougies et incluent un calculateur de risque intégré , qui calcule dynamiquement le risque de position en fonction de la taille du lot spécifiée dans les paramètres de l'indicateur.

Les niveaux ATR dynamiques sont visualisés à l'aide d'un rayon de prix , qui affiche : La valeur ATR actuelle Le calcul du risque en temps réel (en fonction de la taille de votre lot) Compte à rebours à bougie Le prix actuel Un indicateur de spread dynamique qui se met à jour en temps réel en fonction des mouvements du marché.



Tous les paramètres ATR et les réglages de risque sont entièrement personnalisables dans les options de l'indicateur.





Contrôle d'ancrage





Pour repositionner une ancre, il suffit de double-cliquer sur sa ligne pour la déverrouiller. Une fois activée, l'ancre peut être déplacée librement n'importe où sur la carte.