ABMA Anchored MT4

Indicateur ABMA ancré (Moyenne mobile adaptative de Bollinger avec ancrages)

Une approche puissante et flexible des moyennes mobiles adaptatives, permettant aux traders d'ancrer leur analyse à n'importe quel point précis de l'évolution des prix.

Vous pouvez placer manuellement l'ancre à l'endroit souhaité, comme un sommet ou un creux de swing , un point de rupture ou une bougie de volume significatif , ce qui vous donne un contrôle total sur la façon dont l'indicateur s'adapte à la structure du marché.


Ancre principale avec contrôle du délai

-L'ancre principale comprend un paramètre de période intégré, lui permettant de s'aligner automatiquement sur une période sélectionnée, telle que quotidienne , hebdomadaire ou mensuelle .
-Cela permet de synchroniser facilement l'ABMA avec les tendances à plus long terme ou les niveaux structurels clés sans ajustements manuels.


Ancrage secondaire pour l'analyse duale

-Outre l'ancre principale, l'indicateur comporte une ancre secondaire qui génère un ABMA supplémentaire.
-Cette ancre secondaire reste librement mobile , même lorsque l'ancre principale est basée sur un intervalle de temps.
-Vous pouvez l'activer à l'aide du bouton Dual sur la carte, ce qui place instantanément une ligne d'ancrage mobile sur votre carte.

-Les deux points d'ancrage tracent automatiquement des niveaux de support par rapport à leurs points d'ancrage respectifs, fournissant ainsi une indication visuelle claire sur la structure dynamique du marché et les zones de réaction.


Assistant de risque intégré

L' assistant de risque intégré fournit des niveaux de risque basés sur l'ATR à la fois dynamiques et statiques :

  • Les niveaux ATR statiques sont calculés à partir des ouvertures de bougies et incluent un calculateur de risque intégré , qui calcule dynamiquement le risque de position en fonction de la taille du lot spécifiée dans les paramètres de l'indicateur.

  • Les niveaux ATR dynamiques sont visualisés à l'aide d'un rayon de prix , qui affiche :

    • La valeur ATR actuelle

    • Le calcul du risque en temps réel (en fonction de la taille de votre lot)

    • Compte à rebours à bougie

    • Le prix actuel

    • Un indicateur de spread dynamique qui se met à jour en temps réel en fonction des mouvements du marché.

Tous les paramètres ATR et les réglages de risque sont entièrement personnalisables dans les options de l'indicateur.


Contrôle d'ancrage

Pour repositionner une ancre, il suffit de double-cliquer sur sa ligne pour la déverrouiller. Une fois activée, l'ancre peut être déplacée librement n'importe où sur la carte.


Plus de l'auteur
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Anchored VWAP avec Dynamic Risk Assistant   est un puissant outil d'analyse technique qui calcule le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) à partir d'un point sélectionné par l'utilisateur sur le graphique. Cela permet aux traders d'ancrer le calcul sur tout événement significatif du marché (comme une cassure, un swing haut ou bas, une publication de résultats ou un impact majeur sur les nouvelles) pour analyser le comportement des prix et du volume avec précision. Assistant de risque dynamiq
Market Layers MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Couches de marché – Outil de visualisation de marché multifonctionnel Market Layers est un indicateur complet et multicomposant. Il collecte, calcule et affiche un large éventail de données de marché dynamiques et statiques directement sur le bord du graphique, offrant une interface de trading claire et riche en informations sans encombrer l'espace de travail. Assistant de risque dynamique intégré L'indicateur comprend un       Assistant de gestion des risques dynamiques   .       taille du lot
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Assistance aux lots       est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading. Il ajoute une intuition       ACHETER       et       VENDRE       boutons, ainsi qu'un       taille du lot       champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio). Lorsque vous cliquez sur le       Acheter       ou       Vendre       bouton, l'indi
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Anchored VWAP avec Dynamic Risk Assistant   est un puissant outil d'analyse technique qui calcule le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) à partir d'un point sélectionné par l'utilisateur sur le graphique. Cela permet aux traders d'ancrer le calcul sur tout événement significatif du marché (comme une cassure, un swing haut ou bas, une publication de résultats ou un impact majeur sur les nouvelles) pour analyser le comportement des prix et du volume avec précision. Assistant de risque dynamiq
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Assistance aux lots       est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading. Il ajoute une intuition       ACHETER       et       VENDRE       boutons, ainsi qu'un       taille du lot       champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio). Lorsque vous cliquez sur le       Acheter       ou       Vendre       bouton, l'indi
Market Layers MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Couches de marché – Outil de visualisation de marché multifonctionnel Market Layers est un indicateur complet et multicomposant. Il collecte, calcule et affiche un large éventail de données de marché dynamiques et statiques directement sur le bord du graphique, offrant une interface de trading claire et riche en informations sans encombrer l'espace de travail. Assistant de risque dynamique intégré L'indicateur comprend un       Assistant de gestion des risques dynamiques   .       taille du lot
