Keltner Grid Hedge
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
Keltner Grid Hedge est un Expert Advisor qui place une grille à une distance prédéterminée, définie dans sa configuration. Lorsqu'il reçoit un signal d'entrée d'un canal Keltner, il tend systématiquement à revenir à la moyenne. Il dispose de deux systèmes de récupération des pertes : un stop suiveur et des achats de couverture. Il intègre également un mécanisme de sécurité pour empêcher les pertes de dépasser la limite configurée et un programme d'optimisation des transactions intraday.