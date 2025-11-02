Multi Timeframe Master





💼 وصف المنتج (النسخة الإنجليزية)

MultiTimeframe Master EA

الإصدار 5.0 — نظام تداول ذكي متقدم لـ MT5

ماستر متعدد الأطر الزمنية هو مستشار خبير آلي بالكامل لمنصة ميتاتريدر 5 ، مصمم للمتداولين الذين يبحثون عن الدقة والتحكم والأداء الثابت عبر أطر زمنية متعددة.

يجمع بين تحليل الأطر الزمنية المتعددة ، وإدارة الأموال الذكية ، ومنطق التنفيذ العملي ، ليقدم تجربة تداول احترافية.

🚀 الميزات الرئيسية

نظام إشارات متعدد الأطر الزمنية :

يُحلل أطرًا زمنية متعددة (مثل M15 وH4) لتأكيد اتجاهات السوق القوية قبل الدخول في الصفقات.

يستخدم نظام تصويت لضمان الدقة وتقليل الإشارات الخاطئة.

✅ محرك المؤشر الذكي

مرشح اتجاه EMA المزدوج (8 ​​و 21 فترة)

تأكيد زخم مؤشر القوة النسبية

تحليل حركة السعر والحجم

يتمتع كل عامل بوزن قوة قابل للتخصيص من أجل الضبط المرن.

✅ نظام محسّن للتتبع ونقطة التعادل.

يحمي الأرباح تلقائيًا باستخدام منطق متطور لإيقاف التتبع ونقطة التعادل.

يُظهر مستويات الحماية بصريًا على الرسم البياني.

✅ نظام مارتينجال الذكي:

آلية استرداد ذكية ومُتحكم بها، تزيد حجم الدفعة تدريجيًا عند الحاجة فقط.

تتضمن التحكم في عامل الاسترداد وحدودًا قصوى للخطوات لضمان الاستخدام الآمن.

✅ إدارة الأموال المتقدمة

نسبة المخاطرة القابلة للتعديل لكل صفقة

حساب الكمية تلقائيًا بناءً على الرصيد ومسافة وقف الخسارة

حدود الحد الأدنى/الأقصى القابلة للتخصيص

✅ قواعد الحماية اليومية

هدف الربح اليومي (%)

حد الخسارة اليومي ($)

يتوقف التداول تلقائيًا عند الوصول إلى الحدود اليومية

✅ فلتر الأخبار الحقيقية

يوقف التداول تلقائيًا قبل وبعد أحداث الأخبار ذات التأثير العالي (3 نجوم) الخاصة بالدولار الأمريكي واليورو ، استنادًا إلى التقويم المدمج في MT5.

✅ لوحة معلومات ديناميكية (واجهة على الرسم البياني)

تعرض إحصائيات مباشرة، بما في ذلك:

الرمز، الانتشار، الرصيد، حقوق الملكية

الصفقات المفتوحة والمعلقة

إحصائيات الأرباح الحقيقية (يومية، أسبوعية، شهرية، إجمالية)

تصور حالة التداول وقوة الإشارة

✅ مرشحات وحدود التداول

الحد الأقصى للتداولات في الساعة / اليوم

التأخير الزمني بين الصفقات

ماكس يتداول في نفس الاتجاه

فترات انتظار إشارة القوة وفترة التهدئة

✅ تحكم فعلي في التنفيذ.

مُصمم بمنطق أوامر سريع الاستجابة لأوامر السوق الفورية والأوامر المعلقة.

يتكيف تلقائيًا مع جلسات التداول ويتجنب ظروف عدم الاستقرار.

⚙️ أهم النقاط الفنية

متوافق مع جميع الرموز (الفوركس، الذهب، المؤشرات، العملات المشفرة)

آلية بالكامل (تداول بدون استخدام اليدين)

معلمات قابلة للتخصيص لجميع الاستراتيجيات

إعداد التقارير المهنية عن السجلات ومعالجة الأخطاء

