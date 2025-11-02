Multi Timeframe Master
- Experts
- Hasan Tareq Hasan Al-rubaye
- Version: 2.3
- Activations: 5
💼 وصف المنتج (النسخة الإنجليزية)
MultiTimeframe Master EA
الإصدار 5.0 — نظام تداول ذكي متقدم لـ MT5
ماستر متعدد الأطر الزمنية هو مستشار خبير آلي بالكامل لمنصة ميتاتريدر 5 ، مصمم للمتداولين الذين يبحثون عن الدقة والتحكم والأداء الثابت عبر أطر زمنية متعددة.
يجمع بين تحليل الأطر الزمنية المتعددة ، وإدارة الأموال الذكية ، ومنطق التنفيذ العملي ، ليقدم تجربة تداول احترافية.
🚀 الميزات الرئيسية
نظام إشارات متعدد الأطر الزمنية :
يُحلل أطرًا زمنية متعددة (مثل M15 وH4) لتأكيد اتجاهات السوق القوية قبل الدخول في الصفقات.
يستخدم نظام تصويت لضمان الدقة وتقليل الإشارات الخاطئة.
✅ محرك المؤشر الذكي
-
مرشح اتجاه EMA المزدوج (8 و 21 فترة)
-
تأكيد زخم مؤشر القوة النسبية
-
تحليل حركة السعر والحجم
يتمتع كل عامل بوزن قوة قابل للتخصيص من أجل الضبط المرن.
✅ نظام محسّن للتتبع ونقطة التعادل.
يحمي الأرباح تلقائيًا باستخدام منطق متطور لإيقاف التتبع ونقطة التعادل.
يُظهر مستويات الحماية بصريًا على الرسم البياني.
✅ نظام مارتينجال الذكي:
آلية استرداد ذكية ومُتحكم بها، تزيد حجم الدفعة تدريجيًا عند الحاجة فقط.
تتضمن التحكم في عامل الاسترداد وحدودًا قصوى للخطوات لضمان الاستخدام الآمن.
✅ إدارة الأموال المتقدمة
-
نسبة المخاطرة القابلة للتعديل لكل صفقة
-
حساب الكمية تلقائيًا بناءً على الرصيد ومسافة وقف الخسارة
-
حدود الحد الأدنى/الأقصى القابلة للتخصيص
✅ قواعد الحماية اليومية
-
هدف الربح اليومي (%)
-
حد الخسارة اليومي ($)
-
يتوقف التداول تلقائيًا عند الوصول إلى الحدود اليومية
✅ فلتر الأخبار الحقيقية
يوقف التداول تلقائيًا قبل وبعد أحداث الأخبار ذات التأثير العالي (3 نجوم) الخاصة بالدولار الأمريكي واليورو ، استنادًا إلى التقويم المدمج في MT5.
✅ لوحة معلومات ديناميكية (واجهة على الرسم البياني)
تعرض إحصائيات مباشرة، بما في ذلك:
-
الرمز، الانتشار، الرصيد، حقوق الملكية
-
الصفقات المفتوحة والمعلقة
-
إحصائيات الأرباح الحقيقية (يومية، أسبوعية، شهرية، إجمالية)
-
تصور حالة التداول وقوة الإشارة
✅ مرشحات وحدود التداول
-
الحد الأقصى للتداولات في الساعة / اليوم
-
التأخير الزمني بين الصفقات
-
ماكس يتداول في نفس الاتجاه
-
فترات انتظار إشارة القوة وفترة التهدئة
✅ تحكم فعلي في التنفيذ.
مُصمم بمنطق أوامر سريع الاستجابة لأوامر السوق الفورية والأوامر المعلقة.
يتكيف تلقائيًا مع جلسات التداول ويتجنب ظروف عدم الاستقرار.
⚙️ أهم النقاط الفنية
-
متوافق مع جميع الرموز (الفوركس، الذهب، المؤشرات، العملات المشفرة)
-
آلية بالكامل (تداول بدون استخدام اليدين)
-
معلمات قابلة للتخصيص لجميع الاستراتيجيات
-
إعداد التقارير المهنية عن السجلات ومعالجة الأخطاء
-
حماية ذكية مدمجة وتتبع الأرباح