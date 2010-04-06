Acceleration Bar mf

Indicateur Crypto_Forex « Barre d'accélération » pour MT4 : détectez les tendances majeures.





- L'indicateur « Barre d'accélération » est un outil puissant pour le trading de tendance ; l'influence des phases de consolidation est minimisée.

- Une barre d'accélération haussière (bleue) est une barre dont le maximum est supérieur au maximum des 5 barres précédentes et dont le minimum est inférieur au minimum des 5 barres suivantes.

- Une barre d'accélération baissière (rouge) est une barre dont le minimum est inférieur au minimum des 5 barres précédentes et dont le maximum est supérieur au maximum des 5 barres suivantes.

- Alertes disponibles sur PC, mobile et par e-mail.





TRADING DE TENDANCE :

- Signal d'achat : séquence de 4 barres d'accélération haussières.

- Signal de vente : séquence de 4 barres d'accélération baissières.





