Double Range Breakout EA

Double Range Break – Robot de trading paramétrable

RangeBreak est une stratégie de trading intraday basée sur le principe du range breakout, conçue pour capitaliser sur les cassures de range les plus marquées tout en filtrant les faux signaux.

Cette version entièrement paramétrable offre à l’utilisateur un contrôle total des réglages, afin d’adapter le robot à son propre style de trading — gestion du risque, taille de position, filtres de volatilité ou logique de cassure.

Ce robot permet de configurer deux plages de range distinctes et indépendantes, afin de diversifier les conditions d’entrée et lisser les performances dans le temps, le tout à partir d’un seul robot.

L’indétrônable classique.

+------------------------------------------------------------------+



Cet EA permet d’exécuter deux logiques de cassure de range indépendantes sur un seul graphique.

Pour chaque range, vous pouvez :

- Définir la fenêtre du range (heure et minute de début/fin).

- Choisir des entrées par ordre au marché ou ordre limite.

- Définir une heure de suppression des ordres.



- Trader long uniquement, short uniquement, ou les deux.

- Ajouter un tampon de distance par rapport au plus haut/plus bas du range (en points ou en %).

- Appliquer des filtres de taille de range (min/max en points ou en %).

- Configurer le SL/TP (Stop Loss / Take Profit) en points, en pourcentage ou en multiple du range.

- Dimensionner les ordres en lots fixes, risque fixe en $, ou multiple du range.

- Limiter les trades quotidiens (max longs, max shorts, max total).

- Limiter le nombre de positions simultanées.

- Activer le break-even (en points, en %, ou en multiple du range).

- Utiliser un stop suiveur (en points, en %).

- Définir une plage horaire de trading (heure de début/fin) et, si souhaité, fermer toutes les positions en dehors de cette plage.

- Ajouter des conditions d’ouverture supplémentaires (moyennes mobiles, croisements, indicateurs personnalisés).

- Définir un magic number et la couleur du tracé du range.