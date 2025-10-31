Cher investisseur,

Si vous êtes las des mythes des backtests historiques irréalistes et que vous recherchez une solution de trading intelligent entièrement automatisée, validée en temps réel sur les marchés réels, avec des risques contrôlables et des performances stables et durables, alors la série Aether est votre choix le plus solide. Nous sommes convaincus que la validation en conditions réelles surpasse des millions de simulations.

AetherVenus, un membre clé de la famille Aether, poursuit sa mission commerciale claire et constante : elle doit être validée par le feu des transactions en temps réel sur les marchés réels, offrir des risques maîtrisés et présenter un historique de performances stable et continu.

L'interface graphique (GUI) du système affiche les indicateurs clés du mois dernier basés sur des transactions réelles : la courbe de profits/pertes, le rendement mensuel (124 %), le drawdown maximum (23 %) et le ratio de Sharpe annualisé (5,6). Toutes les données proviennent à 100 % des historiques de trading en temps réel du compte.

Mode d'emploi

Instrument tradé : XAUUSD Gestion du capital : 10 000 USD correspondent à un lot de base de 0,01. Soit : initCapital(10000K) ~ initVolume(0.01k) (où k = 1, 2, 3...n). La version de démonstration n'inclut pas d'interface graphique, certains préférant un style minimaliste. Si vous souhaitez la version avec panneau GUI (voir Figure 1), contactez-moi et je vous l'enverrai gratuitement. Si des ordres consécutifs apparaissent pendant l'exécution, sachez que cela relève du comportement normal de la stratégie et non d'un sur-trading. Le volume total et les données de P&L en temps réel sont affichés avec précision dans la section GUI PositionsInfo. Utilisez de préférence des comptes avec des faibles spreads pour réduire les coûts.

Avertissement important

Le programme est à tendance haute fréquence, et le backtesting exige des données tick de haute qualité. Les backtests historiques sur une même période peuvent différer considérablement des résultats réels. Par exemple, pour octobre 2025 :

Trading réel : profit de +124 % ; Backtest historique (mode "Every Tick Based on Real Ticks") : perte de -14 % ; Backtest historique (mode "Every Tick") : profit de +15 %.

Ainsi, pour AetherVenus, les conclusions des backtests historiques, qu'elles soient positives ou négatives, n'ont pas une valeur de référence suffisante. C'est une des raisons majeures pour lesquelles nous insistons sur la fourniture de données de trading réelles.