Know Your Program Sample

Ce programme utilitaire avancé aide les traders professionnels à détecter des algorithmes

de trading trompeurs sophistiqués grâce au clonage complet de symboles avec des capacités

de personnalisation. Contrairement au clonage de base, la version PRO permet aux traders

de modifier les propriétés des symboles, y compris les chiffres, les spreads, les paramètres

de volume et les exigences de marge tout en injectant éventuellement un bruit contrôlé dans

les données de prix et de volume. Cela crée des scénarios de test qui exposent les stratégies

codées en dur conçues pour exploiter des caractéristiques de symboles spécifiques. En comparant

les performances de l'algorithme sur plusieurs clones personnalisés, les traders peuvent valider

en profondeur la robustesse du système et identifier les dépendances cachées qui pourraient

indiquer des modèles de conception frauduleux.