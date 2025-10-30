Know Your Program Sample
- Utilitaires
- Arinze Michael Ejike
- Version: 1.0
Ce programme utilitaire avancé aide les traders professionnels à détecter des algorithmes de trading trompeurs sophistiqués grâce au clonage complet de symboles avec des capacités de personnalisation. Contrairement au clonage de base, la version PRO permet aux traders de modifier les propriétés des symboles, y compris les chiffres, les spreads, les paramètres de volume et les exigences de marge tout en injectant éventuellement un bruit contrôlé dans les données de prix et de volume. Cela crée des scénarios de test qui exposent les stratégies codées en dur conçues pour exploiter des caractéristiques de symboles spécifiques. En comparant les performances de l'algorithme sur plusieurs clones personnalisés, les traders peuvent valider en profondeur la robustesse du système et identifier les dépendances cachées qui pourraient indiquer des modèles de conception frauduleux.
Pro Version Here
https://www.mql5.com/en/market/product/154105
