Know Your Program Pro

Know Your ProgramCe programme utilitaire aide les traders à détecter les algorithmes de trading potentiellement trompeurs qui peuvent afficher de faux résultats de backtest. Il fonctionne en créant un clone exact de n'importe quel symbole de

trading avec un nom différent, en conservant toutes les propriétés et l'historique des prix. En exécutant le même algorithme de trading sur les symboles original et cloné, les traders peuvent vérifier si la performance de l'algorithme est authentique ou s'il est spécifiquement conçu pour fonctionner uniquement avec certains noms de symboles. Cela permet aux utilisateurs d'identifier les stratégies codées en dur qui pourraient tromper les traders avec des données de performance de backtest trompeuses et garantit l'authenticité du système de trading.

