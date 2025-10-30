Candle Trend Scalper

### Débloquez des Profits Explosifs avec le Robot Ultime Candle Directed Grid Martingale !





Fatigué de voir la volatilité du marché vider votre compte ? À la recherche d'une stratégie intelligente qui transforme les fluctuations en gains ? Découvrez le **Robot Candle Directed Grid Martingale avec Combinaison Avancée de Tendances** – spécialement conçu pour MetaTrader 5, cet EA exploite la volatilité pour délivrer des profits constants ! Créé par des développeurs expérimentés pour les traders, ce robot fusionne le trading en grille, les techniques de martingale et une analyse de tendances innovante pour minimiser les risques tout en maximisant les rendements. Parfait pour le forex, les actions, les futures et le scalping – élevez votre trading au sommet !





#### Pourquoi Choisir Ce Robot : Intelligent, Fiable et Hautement Rentable

Ce robot ne se contente pas de suivre le marché ; il le prédit et le domine. Sa détection avancée de direction synchronise les trades avec le momentum réel :

- **Modes Automatiques Polyvalents** : Fonctionnez en AutoCandle (basé sur les patterns de bougies), AutoZigZag, AutoEMA, ou le mode révolutionnaire **AutoAdvanced**, qui combine la pente EMA, la direction ZigZag, les filtres RSI, la confirmation MACD et la validation des bougies pour des taux de succès de 70-75 % en backtests. Le nouveau mode **AutoScalp** est idéal pour un trading bidirectionnel rapide !

- **Modules Indépendants Buy, Sell et Scalp** : Lancez-les seuls ou combinés. Le module Scalp offre des grilles serrées (jusqu'à 20 points) et une martingale douce pour des gains rapides, tandis que les modules Buy/Sell gèrent des tendances plus larges avec un espacement personnalisable (à partir de 50 points).

- **Martingale à Son Meilleur** : Choisissez Classique (croissance rapide), Anti (échelle sûre), ou Aucun (lots fixes). Protection du compte avec des multiplicateurs à partir de 1.5, dimensionnement automatique des lots basé sur l'équité (avec un compounding de 1.1x par reset rentable !).

- **TP/SL Individuels et Resets Globaux** : Définissez des take-profit/stop-loss par position ou des resets basés sur l'équité (ex. 5 % de profit/perte) pour verrouiller automatiquement les gains. Conservez les positions lors des changements de direction ou fermez seulement les rentables – flexibilité totale !





#### Contrôle Total avec le Panel Intuitif

Fini le trading aveugle ! Le panel élégant (thème Clair ou Sombre) offre une maîtrise instantanée :

- **Données en Temps Réel** : Solde, équité, P/L, positions ouvertes, volume et pourcentage de changement – codé en couleurs et animé.

- **Statut de Direction et Module** : Visualisez la tendance actuelle ("up" ou "down") et les modules actifs d'un coup d'œil.

- **Interface à Onglets** : Gérez facilement les paramètres dans les onglets Général, Direction, Buy, Sell, Scalp et Analytique. Défilement pour une navigation sans encombrement.

- **Hub Analytique** : Comptes de victoires/défaites, taux de succès %, types de trades (Forex, Actions, Futures) et graphiques en barres. Construisez des stratégies basées sur les données !

- **Gestion de Profils** : Enregistrez/chargez les paramètres, protégez-les par mot de passe – changez de stratégie en secondes.





#### Conçu pour la Sécurité et l'Orientation Profit

Au-delà des grilles ordinaires, ce robot est optimisé pour **rentabilité et sécurité**. Intervalles symétriques assurent des positions équilibrées, pas d'ordres en attente pour zéro délai, ZigZag dynamique s'adapte à la volatilité via ATR. Composez vos victoires – le pourcentage de lot automatique augmente par reset réussi ! Paramètres cachés des brokers, boutons de fermeture/inversion complets vous donnent le contrôle.





Testé sur divers marchés, les utilisateurs rapportent doubler leurs comptes en mois avec une gestion des risques appropriée. Compatible avec tous les actifs – forex, actions, futures – sans configuration supplémentaire.





#### Devenez le Maître du Marché – Obtenez-le Maintenant !

Ne manquez pas cet outil révolutionnaire. Pour seulement [Votre Prix] USD, obtenez une licence à vie, des mises à jour gratuites et un support. Transformez votre trading – acquérez le Robot Candle Directed Grid Martingale et regardez vos profits s'envoler ! Offre spéciale : Achetez maintenant pour un guide d'optimisation bonus. Cliquez sur "Acheter" et entrez dans le succès !





*Avertissement : Le trading comporte des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Testez sur un compte démo d'abord.*