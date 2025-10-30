AllChartsSyncChangerMini MT4

All Charts Sync Changer Mini est une version d'essai de All Charts Sync Changer+.

Cette version est fournie pour vous permettre de découvrir les fonctions de base et de vérifier la compatibilité avec votre environnement avant d'acheter la version complète. Veuillez examiner attentivement les limitations avant utilisation.

Limitations de la version "Mini"

Cette version d'essai est limitée aux spécifications suivantes :

Boutons : Jusqu'à 3 boutons de symboles

Jusqu'à 3 boutons de symboles Canaux : Jusqu'à 2 canaux de synchronisation

Jusqu'à 2 canaux de synchronisation Symboles : 5 symboles différents

Avant d'acheter la version complète, veuillez utiliser cette version d'essai pour confirmer qu'elle fonctionne correctement sur votre PC spécifique et dans l'environnement de votre courtier.

À propos de la version complète : All Charts Sync Changer+

La description suivante détaille les fonctionnalités de la version complète, qui est disponible à l'achat.

Page du produit de la version complète : All Charts Sync Changer+(plus)

Transformez votre MT4 en un environnement d'analyse professionnel.

"Je veux changer toute la configuration de mes graphiques en un instant pour chacune de mes stratégies..."

"Mon espace de travail est un désordre de paires de devises, d'indices et de matières premières..."

"J'ai besoin d'un environnement d'analyse de niveau bureau, même sans une configuration multi-écrans..."

Si vous êtes prêt à vous libérer de ces frustrations quotidiennes et à contrôler vos graphiques à la vitesse de la pensée, cet outil élèvera votre station de trading à un environnement d'analyse de classe mondiale.

All Charts Sync Changer est l'EA utilitaire de nouvelle génération conçu pour reléguer la gestion fastidieuse des graphiques au passé. Il vous permet de concentrer votre temps précieux sur ce qui compte vraiment : l'analyse et la prise de décision.

NOUVEAU : Libérez une gestion parfaite de l'espace de travail avec les "Canaux"

Au cœur de cet outil se trouve la nouvelle et puissante fonctionnalité "Canal", qui révolutionnera l'ensemble de votre flux de travail d'analyse.

Un "Canal" est un moyen de regrouper les graphiques en équipes indépendantes. Par exemple :

Canal 1 : Votre groupe d'analyse des paires majeures FX

Votre groupe d'analyse des paires majeures FX Canal 2 : Votre groupe d'analyse des crosses JPY

Votre groupe d'analyse des crosses JPY Canal 3 : Votre groupe Indices & Matières premières

Vous pouvez créer jusqu'à 10 "Centres de commande" (Graphiques parents) indépendants. Le Graphique parent du Canal 1 ne se synchronisera uniquement qu'avec sa propre équipe de Graphiques enfants, laissant tous les autres canaux intacts.

Cela rend enfin la gestion parfaite des graphiques par stratégie ou classe d'actifs une réalité.

Deux modes puissants pour correspondre à votre style de trading

1. Mode de synchronisation multi-graphiques - Pour le trader professionnel

Parfait pour les traders exécutant plusieurs stratégies ou analyses de corrélation. Attribuez un canal à chaque stratégie et configurez plusieurs centres de commande comme un "Parent Majeures FX" et un "Parent Or & Pétrole". En un seul clic, changez instantanément uniquement le groupe de graphiques que vous devez analyser.

2. Mode de commutation unique - Simplifiez votre espace de travail

Révolutionnez votre trading sur un ordinateur portable ou un seul moniteur. Ce mode est conçu pour maximiser l'espace d'écran limité, transformant une seule fenêtre de graphique en une puissante station d'analyse. Basculez instantanément entre jusqu'à 10 symboles différents (comme les paires de devises, les indices ou les matières premières) sans jamais quitter votre graphique.

Caractéristiques clés et avantages (Version complète)

Synchronisation de groupe en un clic : Avec la nouvelle fonction Canal, changez instantanément le symbole sur un groupe spécifique de graphiques.

Avec la nouvelle fonction Canal, changez instantanément le symbole sur un groupe spécifique de graphiques. Maximisez votre espace de travail : Éliminez l'encombrement d'innombrables onglets de graphiques, gardant votre écran propre et organisé.

Éliminez l'encombrement d'innombrables onglets de graphiques, gardant votre écran propre et organisé. Environnement d'analyse persistant : Vos indicateurs et paramètres restent exactement tels quels lorsque vous changez de symboles.

Vos indicateurs et paramètres restent exactement tels quels lorsque vous changez de symboles. Gestion flexible des symboles : Ajouter un nouveau symbole à votre liste de surveillance est aussi simple que de le sélectionner dans les paramètres de l'EA.

Configuration rapide et facile en 1 minute

Important : Le graphique ne peut pas basculer vers un symbole s'il n'est pas activé dans votre Liste de symboles MT4 (Observation du marché). Veuillez vous assurer que tous les symboles souhaités sont visibles dans cette liste au préalable.

Pour configurer un Centre de commande (Graphique parent) : Appliquez l'EA à votre graphique principal. Réglez Parent/ChildSttings sur true et ChannelNumber sur un numéro de canal (par ex. 1). Ensuite, attribuez les symboles que vous souhaitez pour vos boutons. Pour configurer un Graphique synchronisé (Graphique enfant) : Appliquez l'EA à tout autre graphique que vous souhaitez synchroniser. Réglez Parent/ChildSttings sur false et attribuez le même ChannelNumber que le parent (par ex. 1). Sélectionnez les symboles de trading : Utilisez les entrées Inp_Btn1_Symbol à Inp_Btn10_Symbol pour définir le symbole pour chaque bouton. (Remarque : la version Mini est limitée à 3 boutons).

Remarque :

Veuillez utiliser un numéro de canal différent pour chaque groupe de graphiques que vous souhaitez synchroniser. Les graphiques enfants avec le même numéro seront synchronisés ensemble.

Les graphiques parents n'interféreront pas les uns avec les autres, même s'ils partagent le même numéro de canal.

Fonctionnalités bien pensées pour une expérience fluide

Design d'interface utilisateur raffiné : Les boutons de commande sont positionnés avec précision dans le coin supérieur droit, intégrés dans la zone du graphique.

: Les boutons de commande sont positionnés avec précision dans le coin supérieur droit, intégrés dans la zone du graphique. Large prise en charge des symboles : La version complète prend en charge 61 symboles, y compris le FX, l'Or, les Indices, le Pétrole et le Bitcoin.

La version complète prend en charge 61 symboles, y compris le FX, l'Or, les Indices, le Pétrole et le Bitcoin. Personnalisation complète : Ajustez librement la position, la taille, les couleurs et la taille de la police des boutons.

Ajustez librement la position, la taille, les couleurs et la taille de la police des boutons. Normalisation automatique des symboles : L'EA gère intelligemment les suffixes de symboles (par ex. "EURUSD.pro") utilisés par différents courtiers.

Cet outil est parfait pour les traders qui :

Surveillent et analysent plusieurs stratégies ou classes d'actifs simultanément.

Effectuent régulièrement des analyses multi-temporelles.

Suivent les corrélations entre plusieurs paires de devises ou matières premières.

Ont besoin d'une efficacité maximale sur un ordinateur portable ou une configuration de moniteur limitée.

Veulent organiser les graphiques par stratégie pour atteindre une concentration profonde.

Instruments pris en charge (Liste de la version complète)

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

*Plus de symboles seront ajoutés à l'avenir. (Remarque : La version Mini est 5 symboles différents).

Avis de non-responsabilité