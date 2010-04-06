Engulfing Bar and Consolidation Bar patterns mp
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 12
Indicateur Crypto_Forex « Barres englobantes et barres de consolidation » pour MT4, sans repeint ni délai.
- Les barres englobantes et les barres de consolidation sont très performantes pour le trading basé sur l'action des prix.
- L'indicateur détecte les barres englobantes et les barres de consolidation sur le graphique :
- Barre englobante haussière : signal par flèche verte.
- Barre englobante baissière : signal par flèche orange.
- Barre de consolidation haussière : signal par flèche bleue.
- Barre de consolidation baissière : signal par flèche rouge.
- La barre de consolidation présente un ratio gain/risque élevé.
- Alertes disponibles sur PC, mobile et e-mail.
- Les barres englobantes et les barres de consolidation sont particulièrement efficaces en combinaison avec les niveaux de support/résistance.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.