Engulfing Bar and Consolidation Bar patterns mp

Indicateur Crypto_Forex « Barres englobantes et barres de consolidation » pour MT4, sans repeint ni délai.





- Les barres englobantes et les barres de consolidation sont très performantes pour le trading basé sur l'action des prix.

- L'indicateur détecte les barres englobantes et les barres de consolidation sur le graphique :

- Barre englobante haussière : signal par flèche verte.

- Barre englobante baissière : signal par flèche orange.

- Barre de consolidation haussière : signal par flèche bleue.

- Barre de consolidation baissière : signal par flèche rouge.

- La barre de consolidation présente un ratio gain/risque élevé.

- Alertes disponibles sur PC, mobile et e-mail.

- Les barres englobantes et les barres de consolidation sont particulièrement efficaces en combinaison avec les niveaux de support/résistance.





