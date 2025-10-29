HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Système d'Exécution de Marché Ultra-Rapide Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour des opérations de marché à haute vitesse et faible latence. Il exécute des entrées précises dans des spreads serrés, idéal pour les marchés rapides tels que les métaux, les indices et les paires de forex, avec un contrôle optimisé du slippage. Promotion : Louez l'EA pour 30 jours à 30 $ — offre à durée limitée. Le système prend en charge plusieurs modes de gestion de l'argent, un timing de trade adaptatif et une logique de trailing protectrice pour assurer un contrôle maximal sur les trades rapides.

Aperçu des Paramètres d'Entrée (Input Overview)

  • Paramètres Généraux (General Settings)

    • Magic Number – identifiant unique pour les trades de l'EA.

    • Slippage (Glissement) – écart de prix maximal autorisé lors de l'exécution de l'ordre (en points).

  • Paramètres de Temps (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – définit la fenêtre de trading dans l'heure du serveur du broker.

    • secs – délai minimum entre les opérations de trading (réduit l'excès de trading).

  • Gestion de l'Argent (Money Management)

    • Lot Type – méthode de calcul de la taille de la position :

      • Fixed_Lots – taille de lot constante

      • Pct_of_Balance – risque basé sur le solde du compte

      • Pct_of_Equity – risque basé sur l'équité actuelle

    • Fixed Lot – taille de lot manuelle lors de l'utilisation du mode Fixed

    • Risk Percent – pourcentage de risque appliqué pour les modes solde, équité ou marge

  • Paramètres de Trade (en Points) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – changement de prix minimum pour déclencher un trade

    • Max Distance – distance maximale autorisée par rapport au prix actuel avant l'entrée

    • Stop – distance du stop-loss en points

    • Max Trailing – distance maximale du trailing stop

    • Max Spreadspread maximal autorisé pour ouvrir des trades

Cet EA se concentre sur la vitesse, la précision et le contrôle, et convient aux traders recherchant une exécution à haute fréquence avec un risque et un timing personnalisables. Il fonctionne mieux sur des VPS à faible latence ou des serveurs dédiés, en particulier pendant les sessions actives telles que Londres ou New York.


