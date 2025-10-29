Lunar Reversal Pro
🌓 Lunar Reversal Pro — Indicateur de Synchronisation du Marché Basé sur les Phases Lunaires
Un outil destiné aux traders qui comprennent comment les cycles lunaires influencent le sentiment du marché.
Le rythme gravitationnel de la Lune affecte non seulement les cycles naturels, mais aussi les émotions humaines, la liquidité et la volatilité des instruments financiers.
Ceux qui savent aligner leurs décisions de trading sur ces cycles peuvent identifier les grands retournements de tendance et les points de renversement locaux que d'autres manquent.
🌕 Fonctionnalités principales :
Affiche les pleines lunes (ligne verte) et les nouvelles lunes (ligne rouge) sur le graphique
Fonctionne sur tous les instruments et toutes les unités de temps
Léger, propre et entièrement compatible avec MT5
Étiquettes, zones ombrées et alertes entièrement personnalisables
Aucun décalage, aucune redessin — précision astronomique pure
Fonctionne parfaitement avec les systèmes manuels et automatisés (EA)
💡 Comment l’utiliser :
Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique ou unité de temps.
Utilisez les marques lunaires comme zones potentielles de retournement du marché.
Combinez-le avec votre stratégie technique ou cyclique pour de meilleurs résultats.
⚙️ Paramètres :
Afficher Pleine / Nouvelle Lune — activer ou désactiver les marques
Couleurs & Étiquettes — personnaliser l’affichage du graphique
Options d’alerte — popup ou son lorsque la phase approche
Plage de dates & Décalage horaire — ajustez selon le fuseau horaire de votre broker
🚀 Pourquoi les traders l’adorent :
Parfait pour le trading de retournement, de timing et de swing
Idéal pour les systèmes basés sur les cycles, l’astrologie financière ou l’énergie
Visuels clairs et minimalistes — sans encombrement, sans calculs inutiles
Créé par : Aruncharan / LunarFX Labs
Version : 1.26
Plateforme : MetaTrader 5