🌓 Lunar Reversal Pro — Indicateur de Synchronisation du Marché Basé sur les Phases Lunaires

Créé par : Aruncharan / LunarFX Labs

Un outil destiné aux traders qui comprennent comment les cycles lunaires influencent le sentiment du marché.

Le rythme gravitationnel de la Lune affecte non seulement les cycles naturels, mais aussi les émotions humaines, la liquidité et la volatilité des instruments financiers.

Ceux qui savent aligner leurs décisions de trading sur ces cycles peuvent identifier les grands retournements de tendance et les points de renversement locaux que d'autres manquent.

🌕 Fonctionnalités principales :

Affiche les pleines lunes (ligne verte) et les nouvelles lunes (ligne rouge) sur le graphique

Fonctionne sur tous les instruments et toutes les unités de temps

Léger, propre et entièrement compatible avec MT5

Étiquettes, zones ombrées et alertes entièrement personnalisables

Aucun décalage, aucune redessin — précision astronomique pure

Fonctionne parfaitement avec les systèmes manuels et automatisés (EA)

💡 Comment l’utiliser :

Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique ou unité de temps. Utilisez les marques lunaires comme zones potentielles de retournement du marché. Combinez-le avec votre stratégie technique ou cyclique pour de meilleurs résultats.

⚙️ Paramètres :

Afficher Pleine / Nouvelle Lune — activer ou désactiver les marques

Couleurs & Étiquettes — personnaliser l’affichage du graphique

Options d’alerte — popup ou son lorsque la phase approche

Plage de dates & Décalage horaire — ajustez selon le fuseau horaire de votre broker

🚀 Pourquoi les traders l’adorent :

Parfait pour le trading de retournement, de timing et de swing

Idéal pour les systèmes basés sur les cycles, l’astrologie financière ou l’énergie

Visuels clairs et minimalistes — sans encombrement, sans calculs inutiles

Version : 1.26

Plateforme : MetaTrader 5