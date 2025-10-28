Market Layers MT4

Market Layers – Outil de visualisation de marché multifonction

Market Layers est un indicateur complet à plusieurs composants.

Il collecte, calcule et affiche une large gamme de données de marché dynamiques et statiques directement sur le bord du graphique, offrant une interface de trading propre et riche en informations sans encombrer l'espace de travail.





Fonctionnalités principales et couches de données





1. Price Ray avec compte à rebours de bougie intégré et compteur de spread

Price Ray projette l'offre actuelle du marché sur la fenêtre du graphique, affichant le niveau de prix actuel et un compte à rebours jusqu'à la prochaine clôture de la bougie.

Cela permet aux traders de suivre visuellement le mouvement des prix en direct et le temps restant dans la barre actuelle, idéal pour une prise de décision intra-barre précise.

2. ATR dynamique (ligne ATR actuelle)

L'indicateur calcule et affiche une ligne ATR (Average True Range) en temps réel en fonction de la période actuelle et du prix d'offre en direct.

Cette ligne s'étend et se contracte en fonction de la volatilité du marché, aidant les traders à évaluer rapidement les plages de mouvements intrajournaliers.

Une couche ATR statique génère plusieurs niveaux ATR symétriques (à la hausse et à la baisse) à partir d'un prix d'ouverture sélectionné (quotidien, hebdomadaire, etc.).

Ces niveaux sont affichés sous forme de marqueurs étiquetés, ce qui facilite la mesure des zones de volatilité, des plages quotidiennes et des objectifs de profit réalistes.

Tous les paramètres — y compris la période ATR, le multiplicateur, le nombre de niveaux, le style et les couleurs — sont entièrement personnalisables.

Les couches de marché peuvent superposer des bougies à échéance plus longue (par exemple, D1, H4) directement sur votre graphique actuel.

-Chaque bougie comprend :

Corps coloré (haussier/baissier),

Gamme de mèches,

Ligne de prix ouverte en option.

Cette fonctionnalité vous permet d'analyser la structure d'une période plus longue sans changer de graphique.

Une petite barre de couleur de spread montre de manière dynamique la distance entre l'offre et la demande, permettant aux traders de visualiser la liquidité et les conditions du marché en temps réel.

La couleur, la longueur et la position du rectangle peuvent être personnalisées. (Situé à l'extrémité du rayon Prix.)

Market Layers comprend un système sophistiqué de grille à nombres ronds, qui trace les niveaux de prix horizontaux à des intervalles prédéfinis.

Chaque symbole possède ses propres tailles de grille A et de grille B — par exemple, les principales paires de devises, les indices, les métaux et les actifs cryptographiques.

Le système de grille calcule automatiquement le prix des deux côtés du graphique.

Important:

Le système de grille référence les symboles en utilisant leurs noms exacts tels qu'ils sont répertoriés dans le Market Watch de votre courtier.

Pour afficher les niveaux de grille pour un instrument donné, les noms des symboles d'entrée dans les paramètres doivent correspondre exactement aux symboles du courtier (par exemple, « US500.cash », « DE40m », etc.).





Chaque paramètre de calcul et élément visuel de Market Layers peut être ajusté à partir des paramètres d'entrée de l'indicateur :

Périodes ATR, multiplicateurs, sources de délais

Tailles des pas de la grille et nombre de niveaux

Polices, couleurs et décalages

Largeur du corps de la bougie, couleur de la mèche et position

Styles de ligne, opacité et décalages d'ancrage du graphique





Lors de l'initialisation, Market Layers collecte et calcule en continu les valeurs de données clés :

Données de prix et de temps des périodes actuelles et supérieures

Calculs de volatilité ATR via la fonction interne iATR

Spread et prix bid-ask à partir des données des symboles en direct

Dessin des coordonnées le long du bord droit du graphique

Toutes ces couches sont redessinées de manière dynamique à mesure que le marché évolue ou que le graphique est redimensionné, garantissant ainsi que chaque élément visuel reste parfaitement aligné et à jour.

Market Layers est un cadre analytique multicouche pour MetaTrader 4 et 5 qui unifie la volatilité, la structure et la logique basée sur les prix dans un seul moteur visuel.