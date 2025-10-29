Gold Level 2

Символ
 XAUUSD
Timeframe (период)
 M15 (любой)
Тип Artificial intelligence

Минимальный депозит 1000 USD (or the equivalent of another currency)
Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА
(поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.)
Запуск без предварительных настроек  ДА

Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Второго уровня.


Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender


Ключевые особенности:

  • Безопасность депозита
    Не используются опасные для депозита стратегии, типа сетка или мартиегейл.

  • Простота
    C графика убрано всё лишнее, чтоб модель ИИ могла быстрее работать, без лишнего построения инфо графиков.
  • Фундаментальность
    Полноценный 24 часовой формат на больших таймфреймах.
    Не использует микро скальпинг, pre-rollover или другие стратегии которые сильно зависят от брокера и исполнения приказов.

  • Уникальность
    В основе лежит уникальный метод обучения ИИ Второго уровня.


Запуск

Запуск занимает 1 минуту.
1)Установите советнику на график XAUUSD M5.
2)Выберите лот для торговли.

Не забудьте разрешить авто торговлю, на этом все.


Входные параметры

Pairs To Trade-Выбор какие валютные пары ( инструменты) торговать. Пишутся через запятую.

Lots - Какой лотностью открывать пары которые идут по списку выше.   Пишутся через запятую. 

Comments Orders - Комментарии ордеров.

For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.

Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02

Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Panel - Включить или отключить торговую панель.

Enable background -  Включить или отключить задний фон.

Suffix ="auto"; //=auto - Cуффикс определится автоматом. Работает только для валютных пар!

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

  • Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!):

      1. https: //ec.forexprostools.com
      2. https: // www. worldtimeserver.com
      3. http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&amp;importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1


      На что обратить внимание перед покупкой

      • Стоп Лосс является частью стратегии и не является показателем не правильной работы.
        Прибыльность стратегии нужно судить не нескольким дням работы а завершённому торговому месяцу.

      • Отсутствие торговли несколько дней не является показателем не правильной работы.
        Иногда модель может брать паузы на несколько дней, если видит какие то аномалии в структуре цены.

      • В мире алготрейдинга легко потеряться среди советников с идеально отрисованными кривыми баланса, которые являются результатом глубокого переобучения (overfitting).
        Мои модели ориентированные не на безупречные исторические тесты, а на устойчивую работу в условиях реального, непредсказуемого рынка.

      • Потенциальные риски:

        • Все тесты показывают только потенциальную производительность советника.
        • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
        • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
        • Показанные бэктесты (например, на скриншотах) оптимизированы для поиска наилучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
        • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

