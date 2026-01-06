StableTrend EURUSD

ML Trend EURUSD H4 est un Expert Advisor de trading automatique conçu pour exploiter les tendances de moyen terme sur le marché Forex.

Le robot fonctionne exclusivement sur EURUSD en timeframe H4, en se concentrant sur les périodes de forte liquidité (sessions européenne et américaine).

La stratégie repose sur une logique trend-following disciplinée, avec un Stop Loss fixe et un Take Profit supérieur (ratio risque/gain ≈ 1:3), permettant une rentabilité durable même avec un taux de réussite modéré.

Aucune martingale, aucun grid, aucun hedging agressif n’est utilisé.

Le robot a été testé sur plus de 6 ans de données historiques, incluant différentes conditions de marché (tendances, ranges, volatilité élevée).

Ce robot est conçu pour le trading de moyen terme.

Des périodes sans trades ou avec drawdown sont normales.

Une gestion du risque conservatrice est fortement recommandée.

Recommandations utilisateur