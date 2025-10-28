ObjectSyncR - Utilitaire de synchronisation de lignes horizontales [Version gratuite]

Découvrez une expérience "zéro latence". Votre analyse, instantanément, sur tous les graphiques.

Aperçu du produit

Remarque: Les captures d'écran utilisées proviennent d'Object7SyncX.

ObjectSyncR est un indicateur utilitaire haute performance pour MetaTrader 5 (MT5) qui synchronise instantanément les "Lignes Horizontales" sur plusieurs graphiques ouverts.

Lorsque vous créez, modifiez, faites glisser ou supprimez une ligne horizontale sur un graphique, l'action est reflétée en temps réel sur tous les autres graphiques spécifiés. Plus besoin de redessiner les mêmes lignes de support et de résistance sur chaque unité de temps.

Ceci est une [Version Gratuite] limitée à la synchronisation des "Lignes Horizontales" uniquement.

Fonctionnalités clés d'ObjectSyncR (Ce produit)

Synchronisation haute vitesse et temps réel : Notre mécanisme de verrouillage unique assure une synchronisation rapide sans gel ni décalage. Suit fluidement les opérations de glissement.

[Version Pro] Découvrez "Object7SyncX" - Prise en charge de tous les objets

Ce produit (ObjectSyncR) est limité à la synchronisation des Lignes Horizontales (HLine) uniquement.

Si vous avez besoin de synchroniser les Lignes de tendance, Canaux, Fibonacci, Formes, Texte et presque tous les autres objets pour votre analyse Multi-Timeframe (MTF), veuillez considérer la version professionnelle complète, "Object7SyncX".

Object7SyncX - L'outil d'analyse MTF ultime

Object7SyncX est la "mise à niveau entièrement compatible" développée sur la base du puissant moteur de synchronisation d'ObjectSyncR pour répondre à tous les besoins des traders professionnels.

Il élimine complètement la contrainte de redessiner les lignes de tendance ou les Fibonacci tracés sur le graphique journalier à nouveau sur les graphiques 5 minutes ou 1 heure.

Fonctionnalités clés exclusives à Object7SyncX (Version Pro)

Prend en charge une large gamme d'objets :

Prend en charge presque tous les types d'objets , y compris les Lignes (Ligne de tendance, Ligne horizontale), Canaux, Outils de Gann, Fibonacci, Formes (Rectangle, Vagues d'Elliott), Flèches, Texte et Étiquettes.

Synchronisation complète des propriétés :

Copie complètement non seulement la couleur et l'épaisseur, mais aussi des propriétés détaillées comme les "paramètres de niveaux personnalisés" pour Fibonacci et les Canaux. Pas besoin de redéfinir les niveaux personnalisés pour chaque unité de temps.

Personnalisation professionnelle (par type d'objet) :

Répond à des besoins détaillés tels que : "Je veux synchroniser les Lignes de tendance et Fibonacci sur toutes les unités de temps, mais pas les Flèches ou les mémos Texte écrits sur des unités de temps inférieures."

Permet d'activer/désactiver la synchronisation pour chaque catégorie d'objets (Lignes, Canaux, Fibonacci, etc.) via des paramètres vrai/faux.

Vitesse et stabilité exceptionnelles :

Atteint une expérience "zéro latence" même lors de la manipulation de nombreux objets simultanément ou du glissement d'objets complexes (comme Fibonacci).

Atteint une expérience "zéro latence" même lors de la manipulation de nombreux objets simultanément ou du glissement d'objets complexes (comme Fibonacci). Fonction unique : Permet de synchroniser uniquement les Lignes Verticales (V-Line) sur les graphiques de différentes paires de devises . Idéal pour partager les heures d'annonce des indicateurs économiques (désactivé par défaut).

Permet de synchroniser uniquement les Lignes Verticales (V-Line) sur les graphiques de . Idéal pour partager les heures d'annonce des indicateurs économiques (désactivé par défaut). Fonction d'exclusion : Exclut facilement les objets de la synchronisation si leur nom contient un texte spécifique (séparé par des virgules).

Consultez le lien ci-dessous pour découvrir l'outil qui fera passer votre analyse au niveau supérieur.

>> Cliquez ici pour plus de détails sur Object7SyncX (Prise en charge de tous les objets / Version Pro) <<